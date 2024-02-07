Оновлений законопроєкт про мобілізацію №10449: що зміниться для військовозобовʼязаних в Україні 2024

30 січня 2024 Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Попередня версія, про яку Новий канал вже розповідав, потребувала уточнення деяких пунктів.

Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами, повідомила пресслужба Міноборони України.

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– Цей законопроект визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних, — додали в Міноборони.

Основні положення нового законопроекту про мобілізацію №10449

У Міноборони розповіли про основні положення оновленого законопроекту №10449:

визначається чіткий термін служби на період воєнного стану;

люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби;

добровольці по мобілізації мають відстрочку на два місяці для розв’язання особистих питань і підготовки до мобілізації;

щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану, протягом календарного року може надаватися частинами — не менше 15 календарних днів;

військовослужбовці, звільнені з полону отримають додаткові 90 днів відпустки зі збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу;

після мобілізації всі громадяни проходять обов’язкову військову підготовку терміном у два-три місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації;

строкова служба скасовується. Замість неї запроваджується базова військова підготовка. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займатиме максимум п’ять місяців, при цьому за людиною зберігається її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві;

людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов’язаних Оберіг;

можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою;

виключається право на відстрочку від призову у державних службовців, працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки;

державні службовці бронюються як всі. Категорія Б та В — 50% від військовозобов’язаних в певному органі;

голови міських та селищних рад, територіальних громад мають бронь;

грошове забезпечення мінімум 20 тис. грн за місяць без врахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тис. грн.

Ухилення від повістки

Якщо людина протягом десяти днів з дня вручення повістки не виконала зазначеного обов’язку або не з’явилася до ТЦК (або закордонної дипломатичної установи), то суд може:

тимчасово обмежити виїзд за межі України;

тимчасово обмежити у праві керувати транспортним засобом;

накласти арешт на кошти та інші цінності, що, зокрема, зберігаються в банках.

Відповідні обмеження будуть діяти до виконання зобов’язань за надісланою вимогою.

Видача повісток

Згідно з законопроектом, повістки можуть приходити людині в електронний кабінет призовника.

Зазначається, що громадяни будуть зобовʼязані:

реєструвати електронний кабінет призовника-військовозобов’язаного;

проходити медичний огляд для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК.

Мобілізація жінок: що відомо

Придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність також підлягатимуть взяттю на військовий облік. Ті, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, зможуть мобілізуватися за бажанням.

Жінки на військовому обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.

Хто не підлягає призову

У законопроекті уряд виключив норму про відстрочку від призову для тих, хто має дружину (чоловіка, чи батьків) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб. Водночас бакалаври, аспіранти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою навчання, не підлягають призову.

Також не підлягають призову на військову службу:

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений прав, або визнаний зниклим безвісти.

Окрім того, у період мобілізації, усі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього), мають мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Які основні положення були в першій редакції закону про мобілізацію – читай тут.

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