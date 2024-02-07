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Масована атака рф 7 лютого: що відомо про обстріл України

Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024

Вранці 7 лютого російські війська завдали чергового удару по території України із застосуванням ударних дронів та ракет різного типу. Зокрема, вибухи пролунали у Києві, Харкові, Миколаєві, а також на Черкащині і Львівщині. Через атаку є травмовані та загиблі.

Ракетна атака Києва 7 лютого 2024 року

Київ прокинувся від вибухів близько 7 ранку. Пролунала серія вибухів, працювало ППО. Друга серія вибухів прозвучала близько 7:40. Згодом мет столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровський район столиці після вибухів виїхали медики.

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У частині будинків Дніпровського району після вибухів зникла електроенергія, повідомили кореспонденти Суспільного. За словами міського голови Кличка, внаслідок ударів уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії.

– Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії, — написав він.

  • Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024
  • Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024
  • Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024
  • Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024
  • Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024
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О 8:09 мер заявив, що пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район столиці, де спалахнула пожежа в 18-поверховому будинку. Згодом він повідомив, що там палають автівки та приміщення СТО. Через атаку травмувалась щонайменше одна людина.

У КМВА додали, що через російські ракетні удари пошкоджені електромережі в Голосіївському та Дніпровському районах.

Близько 10 ранку мер заявив, що через ранкову атаку постраждали 13 людей, 10 з них шпиталізували.

У КМВА уточнили, що загинули троє киян, травми дістали загалом 16 людей.

Станом на 11:40 відомо про чотирьох загиблих у Києві. Про це повідомив Віталій Кличко.

  • Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024
  • Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024
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Ракетна атака на Миколаїв 7 лютого 2024 року

У Миколаєві звуки вибухів пролунали близько 6:00 та 6:05. Для атаки російські війська застосували “шахеди” та ракети, зазначили у Повітряних силах. Внаслідок ранкових ударів у Миколаєві є травмовані, понад 20 будинків зазнали пошкоджень, одну людину госпіталізували, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що чоловік, який дістав травми під час ранкової атаки, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухові та черепно-мозкові травми.

Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024

Ракетна атака на Черкаську область 7 лютого 2024 року

У Черкаській області звуки вибухів було чути близько сьомої години. Керівник ОВА Ігор Табурець о 6:22 попередив про підвищену ракетну небезпеку в області, а у Повітряних силах перед цим повідомили про проліт ракет курсом на південний захід.

Ракетна атака на Львівщині 7 лютого 2024 року

На Львівщині повітряну тривогу оголосили о 05:59. О 6:57 голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що ракети вже пролітають над територією області. О 07:03 на Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ додали, що ракети маневрують Львівщиною.

– Ракета, яка летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається у напрямку обласного центру. Подбайте про себе та рідних, — заявив Козицький.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький о 7:32 повідомив, що під ударом опинився Дрогобич.

Ракетна атака на Харків 7 лютого 2024 року

О 5:02 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у Харківській області. Перші вибухи пролунали близько 6 ранку.

Згодом інформацію про удари підтвердили міський голова Ігор Терехов та керівник обласної адміністрації Олег Синєгубов.

О 6:26 Синєгубов повідомив про влучання у Слобідському районі Харкова. За його словами, є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов в етері “Суспільне. Спротив” розповів, що російські війська завдали по Харкову п’ять ракетних ударів. У Слобідському районі пошкоджені промислові підприємства.

Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024

Унаслідок ударів щонайменше троє людей отримали травми. Серед них — 52-річна жінка, а також 59- та 64-річні чоловіки, повідомили у пресслужбі облпрокуратури. Усі поранені є працівниками підприємств у Слобідському районі, їм надали допомогу на місці. За попередніми даними, росіяни били по Харкову п’ятьма ракетами С-300.

У Міністерстві енергетики розповіли, що внаслідок ранкового обстрілу у Харкові знеструмлені близько тисячі споживачів. Відновити електропостачання планують протягом дня.

Масована атака рф сьогодні: що відомо про обстріл України 7 лютого 2024

Ранкова атака на Україну коштувала Росії 423 мільйони доларів

Повітряна атака України 7 лютого коштувала росії близько 423,4 млн дол.

Про це стало відомо із розрахунків ЕП.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 7 лютого, ворог випустив по Україні:

  • 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”;
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 4 крилаті ракети Х-22;
  • 3 крилаті ракети морського базування “Калібр”;
  • 3 балістичні ракети “Іскандер-М”;
  • 5 зенітних керованих ракет С-300.

Фото – КМВА, Телеграм, Віталій Кличко, Олег Синєгубов

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