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Що робити, якщо не можеш заснути? Дієва вправа від психолога

Що робити, якщо не можеш заснути? Дієва вправа від психолога

Виявляється, розслабитися допоможе напруження

З цією проблемою за час війни зіштовхнулися, мабуть, усі. Стрес, страх через ймовірні тривоги, постійне нервове напруження відбирають в українців сон. Як його повернути, знає психолог-методист програми «Незламна мама» спільної зміни «Фонду Маша» та Гуманітарного проєкту Saving Lives Ольга Коптєва.

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 Вправа «М’язове напруження»

 Виконуйте вправу лежачи. Спочатку дуже сильно напружте, а потім розслабте одну ступню, потім іншу. Перейдіть до ікр, сідниць, м’язів живота, рук. А потім максимально напружте все тіло, навіть обличчя, і так само максимально розслабтеся. Виконайте вправу три рази. І не забувайте глибоко спокійно дихати! До речі, така вправа використовується в йозі наприкінці тренування, перед шавасаною (асана, під час якої людина лежить на спині з закритими очима і розслабляється). Тому дуже часто люди в шавасані засинають.

Що робити, якщо не можеш заснути? Дієва вправа від психолога

 – М’язове напруження допомагає розслабитися, а концентрація на певному порядку виконання вправи відволікає нас від непотрібних перед сном думок, – пояснює дію вправи Ольга Коптєва. – Як результат – ви засинаєте.

Про програму:

Програма реабілітації «Незламна мама» спеціально розроблена спеціалістами з психології та посттравматичних синдромів для жінок та дітей, що постраждали від війни. Це 3-тижневий офлайн-табір, де з учасниками проєкту працюють психологи, а потім – онлайн-підтримка протягом трьох місяців. Дві останні зміни проєкту були організовані «Фондом Маша» разом із Гуманітарним проектом Saving Lives.

Підтримати проєкт можна тут.

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