Чому скролінг у соцмережах не знімає стрес? Пояснює психологиня

Те, що соцмережі вбивці часу, помітив кожен, у кого в доступі смартфон і мобільний інтернет. Але крім цього скролінг ще й позбавляє нас нормального сну, підвищує відчуття тривоги та знижує самооцінку. Детально про вплив соцмереж на психіку людини розповідає голова психологічного напряму «Фонду Маша» Катерина Тімакіна.

Хто з нас не брав до рук телефон перед тим, як лягти спати? А коли нервуєш, руки вже автоматично тягнуться до гаджету. Щоб поскролити смішні відео, подивитися красиві картинки чужого життя, послухати лекції та інтервʼю. А потім оговтуєшся, а вже минула година-півтори, очі печуть, а в голові все ще безліч думок, що заважають розслабитися. Чому скролінг не допомагає зняти стрес, а лише погіршує наш стан?

Зараз дивляться

– Причин багато. Наприклад, сповіщення, які змушують екран світитися синім світлом: новини, повідомлення, незавершені задачі. Все це створює напруження, – говорить голова психологічного напряму «Фонду Маша» Катерина Тімакіна. – Чи от контент, що ми дивимось у соцмережах, – найяскравіші моменти з життя інших людей. Вони вже розвивають у нас синдром FOMA – страх пропустити щось важливе. І в намаганні розслабитися ми ще більше поринаємо в океан збудження.

Останні дослідження свідчать: що більше ми проводимо часу перед екранами наших гаджетів, особливо в вечірній час, то гірша якість нашого сну та вище відчуття тривоги, депресії. Плюс до цього проблеми, пов’язані з самооцінкою, через постійне споглядання ідеальної картинки чужого життя.

– Бути онлайн призводить до гіперзбудження, збільшення кількості гормонів стресу в організмі, десинхронізації біологічного годинника, зміни хімії мозку та створення перешкод для розумової енергії й розвитку.

Що робити?

Якщо зараз ми порадимо видалити з телефона всі соцмережі й використовувати його лише для роботи – цей текст буде максимально некорисним. Чому? Бо цього ніхто не зробить. Тому пропонуємо відкладати гаджети хоча б перед сном. Тим паче, серед вечірніх ритуалів є багато більш цікавого, ніж гаяння часу в соцмережах:

– Зараз у тренді – читання паперових книг. То будьте в тренді! Тим більше, що в TikTok ви точно зберегли собі пару класних добірок літератури, – радить психологиня Катерина Тімакіна. – Чи запровадьте вечірній ритуал турботи про себе (довгий душ, масочки для обличчя, самомасаж, заспокійлива йога чи медитація). Ідеально – хоча б раз на один-два тижні робити собі день без телефона. Просто спробуйте, і ви зрозумієте, наскільки якіснішим може бути відпочинок без гаджетів.

Впоратися зі стресом вам також допоможуть у Центрі ментального відновлення «Незламна» від «Фонду Маша». Це місце сили та спокою в Києві для кожної жінки, де можна отримати якісну діагностику психічного стану та повний спектр послуг для відновлення ментального здоров’я. Підписуйтеся на телеграм-канал Центру, щоб стежити за активностями: https://t.me/Center_Nezlamna

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