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Відкрито благодійний збір на потреби діток, які втратили батьків через загарбницьку війну рф

Відкрито благодійний збір на потреби діток, які втратили батьків через загарбницьку війну рф

Днями день народження відсвяткувала співачка YATSUTA, яка попри жорсткі реалії сьогодення, завжди знаходить бажання та можливості влаштовувати неймовірно свято дітям

У свій день народження співачка разом з благодійним фондом «‎Добро тут» не дала злому Грінчу вкрасти Різдво у діточок – ВПО, завітавши до них з неймовірною та дуже веселою інтерактивною казкою, в якій діти залюбки взяли участь. Розважали та додавали колориту своїми приголомшливими костюмами актори, а під кінець завітав навіть Святий Миколай з солодкими подарунками. Було дуже тепло, солодко та весело. А також співачка у цей день вирішила відкрити збір і відправити всі кошти дітям, які втратили батьків під час повномасштабного вторгнення.

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Відкрито благодійний збір на потреби діток, які втратили батьків через загарбницьку війну рф

– Я вважаю, що дорослі повинні максимально робити так, щоб діти не відчували війни настільки, наскільки це можливо. Звісно для мене морально це дуже складно, тому що я сама мама. У мене двоє дітей: донечка і син. Щоразу виходити на сцену і дивитись у вічі дітей, які бачили війну, – це серйозний стрес для мене. Та я вважаю, що він значно менший, ніж ті емоції, які пережили діти, що прийшли на цей концерт. Тому ми повинні працювати та робити все заради них та їхнього щасливого майбутнього, – наголошує співачка.

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Також у співачки є власна творча студія у Дніпрі Sweet Family Club, де вона завжди з радістю приймає дітей переселенців та надає їм змогу перебувати на спеціальних умовах, забезпечує необхідними речами.

Нагадаємо, що YATSUTA не вперше дарує неймовірні емоції та посмішки дітям. Вона дуже багато працює і при цьому активно займається благодійністю, з першого дня війни збирає кошти на потреби ЗСУ та щоразу запалює серця шанувальників своїми піснями на концертах.

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