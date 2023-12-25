Роль кози у вертепі, особливий посуд та кутя від тата: зірки Нового каналу – про різдвяні традиції

Цьогоріч українці відзначають Різдво за новоюліанським календарем – 25 грудня! Багато хто придумує нові традиції під нову дату, та родинні звичаї теж зберігаються. А разом і теплі спогади з дитинства та юності. Ними поділилися зірки проектів і серіалів Нового каналу

«Це справжній апогей!» актори «Звʼязку» – про улюблені сцени

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Олена-Крістіна Лебідь, ведуча проекту «Аферисти в сітях»

– У нас у Херсоні була дуже творча компанія. Здружились усі студенти-креативники, а мама одного з хлопців працювала в театрі. Тож щороку на Різдво ми влаштовували вертеп у справжніх костюмах, – пригадує Олена-Крістіна. – Я завжди була або козою, або просто в кожушку. Нарядні та веселі ми ходили по супермаркетах і колядували. Було кайфово, бо люди «перлися» від дійства. Врешті з мішком наколядованого їхали в будинок до одного з хлопців і це все їли (сміється). Завжди був величезний емоційний підйом!

Алекс Якутов, ведучий проекту «На ножах»

– Я обожнюю Різдво! До великої війни часто подорожував з дружиною чи навіть усією родиною за кордон саме на це свято. Радий, що тепер ми святкуємо з усім світом, – ділиться Алекс Якутов. – Памʼятаю смішну різдвяну історію, яка сталася зі мною ще під час навчання в італійській кулінарній школі IFSE. Я тоді проходив практику в місті Бардоліно й разом з іншими працівниками закладу жив у хостелі, в якому виділялась одна кімната на двох. Зі мною був колега родом з Грузії. Ми з друзями вирішили зібратися й відзначити Різдво на озері Гарда, неподалік від хостелу. Тоді я запропонував переночувати в мене, бо всі працювали в різних містах. У той момент думав, що приїде хтось один. А вони взяли та приїхали всі десятеро! (усміхається). Не знав, де їх покласти спати. Орендувати готель чи апартаменти було дуже дорого для нас, студентів. Тож я зібрав матраци звідусіль і розклав їх просто на підлозі у своїй кімнаті. Наступного ранку вийшов до ванни й зустрів у коридорі сушефа закладу, в якому і проходив практику. Він через відчинені двері побачив, який натовп хлопців лежить на підлозі й шоковано промовив: «Crazy Ukrainian!» Дуже сміялися з цієї ситуації. І досі згадуємо те Різдво з усмішкою.

Марія Стопник, акторка серіалу «Голова»

– У моїй сім’ї є особливий посуд, який мама дістає лише на Різдво. Також обов’язково завжди було і є 12 страв на столі, – розповідає Марія. – Пам’ятаю, ми з подругою дитинства ходили колядувати по хатах. Усі знають, що в давнину давали колядникам їжу. Та коли ми співали, вже давали гроші. І от якось нам вручили великий маковий пиріг і кусок ковбаси. Це було навіть прекрасніше, ніж кеш! Такий трушний момент, як з колядок (усміхається). А в школі ми робили вертеп, де я виконувала роль кози. Ходили в костюмах та з різдвяною зіркою по закладах і держустановах. Щодо сьогодні, то останні роки на Різдво я намагаюся їздити у Криворівню, на Гуцульщину. Там зберігся автентичний різдвяний плєс (традиція колядування на Гуцульщині, яка увійшла до національного реєстру культурної спадщини ЮНЕСКО – прим. ред.) Спостерігати за цією традицією – неймовірний кайф.

Олександр Сугак, актор серіалу «Звʼязок»

– Насамперед Різдво для мене – це дім, родина, близькі. Ми традиційно збиралися разом, – каже Саша Сугак. – І хто не колядував в дитинстві? (усміхається). Пам’ятаю переломний період, коли почали з’являтися двері до під’їздів на кодовому замку. Однак і це питання вирішувалось на час коляди (сміється).

Віталіна Біблів, акторка серіалу «Будиночок на щастя»

– Коли я була маленькою, ми, на жаль, не дотримувалися стількох традицій, як у західних областях України. Та все одно завжди варили кутю! Цим займався тато. Обов’язково готували 12 пісних страв на Святвечір. Хоча, до речі, піст тримала в нашій сім’ї лише я, бо десь до років 20 була дуже релігійною людиною, – говорить Віталіна. – Ми жили у військовому містечку, де, можна сказати, всі були між собою кумами. Тож діти ходили по хатах, читали рядки «Коляд-коляд-колядниця» і просили гроші. А в школі, десь у п’ятому класі, в хорі ми вивчили справжню колядку «Добрий вечір тобі». І вже тоді ходили колядували з нею. Зараз на Різдво я намагаюся бути з близькими, якщо це можливо. Цьогоріч, наприклад, не вийде, оскільки буду працювати. Та не шкодую, бо вважаю, що якщо можу приносити радість людям у складний час, то треба це робити.

Аліна Кошарна, акторка серіалу «Звʼязок»

– Різдво для мене сімейний і дуже чарівний день! Щоразу збиралися великою родиною, готували улюблені страви, особливо качку, і колядували. Ми з татом робили колядні посохи, а потім вирушали з іншими дітьми на «полювання» по цукерки, – з усмішкою пригадує Аліна. – Памʼятаю, як хтось із сусідів завжди давав залізні гривні, які були чимось «вау» тоді. Тож до них усі йшли з найбільшим задоволенням! Ось так ходили засніженими вулицями з пакетами й колядками. Це був дуже крутий час, про який я згадую з особливим трепетом у серці!

Новий канал щиро вітає усіх з Різдвом! Затишку у ваші домівки та миру нашій незламній Україні!