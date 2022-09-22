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Що взяти із собою на війну? Військова тривожна валізка

Що взяти із собою на війну? Збираємо тривожну валізу для військового

У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України 3 березня 2022 року Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію. Він визначив чергу призову резервістів української армії призивного віку від 18 до 60 років. Зараз в Україні розпочалася вже друга хвиля мобілізації. А тому чоловікам варто потурбуватися про себе та зібрати воєнну тривожну валізку заздалегідь.

Що покласти у тривожну валізку для військового?

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Комплектація тривожного валізки військовослужбовців затверджується в більшості випадків наказом місцевого керівника в місці проходження військової служби.

Загальний перелік речей, які входять в комплектацію тривожного валізки військовослужбовців включає такі предмети:

  • Жетон із зазначенням особистого номера (іменна бирка)
  • Індивідуальні засоби захисту
  • Карта району, міста, області
  • Набір простих олівців і автоматичних ручок
  • Паспорт співробітника, пропуску, посвідчення, водійські права, інші документи (при необхідності)
  • Лінійка командирського типу
  • Компас
  • Ніж (складаний)
  • Зміна комплекту речей
  • Шкарпетки, голки, нитки, хустки носові
  • Набір продуктів харчування на сімдесят дві години
  • Туалетні та столові прибори
  • Свічка, ліхтарик, сірники
  • Конверти, записна книжка

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Що ще покласти у тривожну валізу військового?

Також варто потурбуватися і про додаткові речі, які можна покласти у тривожну валізку військового. Важливо мати з собою:

  • Аптечку з усім необхідним для надання першої медичної допомоги та необхідними медичними препаратами конкретно вам
  • Питна вода
  • Продукти харчування тривалого зберігання: сіль, цукор, сухарики або хлібці, цукерки, тушонку, локшину і пластівці швидкого приготування тощо.
  • Мінімальний набір посуду, який не б’ється: миску, кружку, ложку, ніж, виделку), а також казанок і фляжку, яка кріпиться на пояс.
  • Засоби для розведення вогню. Кращим варіантом буде кремінь (запальнички в тривалих подорожах часто підводять). Також сюди входять сірники туристичного типу, які необхідно покласти в герметичну промокне в непогоду упаковку. А найкраще запастися сухим пальним в таблетках.
  • Засоби особистої гігієни: бритва з додатковими знімними лезами (одноразові верстати), мило (рідке), зубна щітка і паста, ганчір’яний носовичок, упаковки одноразових серветок або хусток, туалетний папір, рушник.
  • Документи: паспорт, водійські права, медичний поліс, військовий квиток. Їх краще тримати у спеціальному воднонепроникному пакеті.
  • Різні інструменти першої необхідності. Сюди входять голки, нитки, ніж, сокиру або пила, рукавички робочі, ліхтарики з батарейками, лопатка саперна. Вибирати краще всього інструменти хорошої якості, щоб вони не зламалися при використанні.
  • З одягу необхідно взяти комплект зручних і якісних речей. Найкраще вибирати предмети, що володіють вологостійкими і теплозберігаючими властивостями. Найбільш підходящим варіантом буде термобілизна. Не менш важливі рукавички, шкарпетки і шапка (бажано в’язана). Базовим комплектом речей забезпечить держава.

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