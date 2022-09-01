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Хочу додому, але боюся повертатися. Що робити? Поради психолога

Хочу додому, але боюся повертатися. Що робити? Поради психолога

Як подолати емоції, і чи варто приїжджати, якщо страх зашкалює?

За деякими даними, понад 7-ми мільйонів українців з початком повномасштабної війни виїхали за кордон. Уже повернулися понад два мільйони. Згідно опитувань, 11% хочуть приїхати найближчим часом, 36% переселенців планують зробити це, коли переконаються, що вже безпечно. А є й такі українці, які дуже сумують за домом і дуже хочуть повернутися з різних причин, проте бояться. Що в такому випадку робити – порадами поділилася психологиня і ведуча «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлія Зорій у діджитал-проекті «Що робити, якщо…» від Нового каналу.

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Чому хочуть повертатися?

– Життя за кордоном – це випробування, яке під силу не кожному, тому що всі ми різні, по-різному реагуємо на подолання труднощів. І частина переселенців вже повернулася додому. Хоч як би було страшно й небезпечно в Україні, але вдома їм легше, ніж за кордоном, – пояснює Юлія. – Цілком нормально боятися повернутись в країну, де йде війна, є обстріли і щодня гинуть люди, а жодне місто не застраховане від вибухів. Враховуючи всі ті жахи, які люди пережили, виїжджаючи з України, їхня тривога абсолютно виправдана. Адже страх – це механізм захисту, який закладений в нас як базове налаштування. Тож ми не можемо викреслити його, просто сказавши: «Не бійся».

Контроль над емоціями

– Важливо прийняти страх. Без цього не вдасться його збалансувати. Саме збалансувати, а не побороти, – каже Юлія. – Тобто поставити щось на противагу, зробити, що в ваших силах. Спитайте себе відверто: «А чого саме я боюся?» Відповіддю може бути: потрапити під обстріл чи почути сирену та бігти у сховище, або страх дороги в разі екстреного виїзду за кордон. Тоді навпроти кожного страху напишіть варіант дій, який у вас є. Наприклад, ви боїтеся сирени, що сигналізує про небезпеку. Що можна зробити? Дізнатися, де є найближче укриття, й запропонувати близьким спускатися туди разом.

Поділіться страхами

– Проговорювати емоції дуже важливо. Тож поділіться страхами з близькими, які вас підтримують. Це допоможе розвантажити психіку, – радить Юлія.

Повертатися чи ні?

– Якщо ви зважили в списку страхів усі «за» та «проти», і цінність вашого бажання повернутися попри всі небезпеки вища за боязнь – тоді приймете певне рішення. Якщо ж розумієте, що дуже боїтеся, то залишитися в безпечному місці ще на якийсь час буде слушно. Бо ж ніхто з нас не знає, коли закінчиться війна, і коли можна буде повертатися додому. Є невизначеність, яку потрібно прийняти. Так само і страх. Якщо приймете його як складову нашого життя, він перестане бути єдиним чинником, що впливає на вас. Ви отримаєте свободу вибору і можливість протиставити страху дії, – підсумовує Юлія.

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