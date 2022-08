Як правильно обирати рюкзак для першокласника: які наплічники збережуть здорову поставу дитини

Підготовка до школи – це не просто похід по магазинах з чек-листом нагальних покупок. Збираючи дитину в 1 клас, ми готуємо її до нового графіку життя. З новим режимом та новими викликами. З новим навантаженням та новими випробуваннями. Тож першочергове завдання батьків – не тільки купити ранець, а й упевнитися в тому, що він не нашкодить неокріплому зростаючому організмові.

Тому ми радимо звернути увагу на те, щоб новенький рюкзак для першокласника був не тільки гарним, а й ортопедичним.

Рюкзаки Kite схвалені ортопедами

Kite турбується про те, щоб дітям було максимально зручно та комфортно. Саме тому усі моделі для початкової школи відповідають сучасним вимогам ортопедії. Адже навчання може бути по-справжньому радісним та продуктивним лише коли дитина здорова, а її спинка – струнка та не втомлена.

Ортопедичні рюкзаки Kite для першокласників мають важливі опції, які відповідають за комфорт та збереження правильної постави:

Запатентовані ортопедичні спинки Ergo Kids та Ergo Back . Вони розроблені з урахуванням анатомічних особливостей дітей молодшого шкільного віку. Оснащені пружними м’якими подушечками з дихаючою сітчастою поверхнею. Спинка щільно прилягає та адаптується під природні вигини хребта. Таким чином вага вмісту рюкзака розподіляється плавно та рівномірно.

Анатомічні регульовані лямки S -подібної форми. Широкі, м'які, дихаючі. Вони делікатно лягають на плечі та не тиснуть на них.

Фіксуючі ремені. Нагрудний та поясний ремінь відіграють дуже важливу роль для правильного збалансування ваги. Знижують навантаження на плечі та спину, фіксують рюкзак у найзручнішому для дитини положенні. Коли школяр рухатиметься, наплічник не буде хитатися.

Рюкзаки Kite для початкової школи мають сертифікати IGR німецького Інституту Здоров’я та Ергономіки. А також схвалені ортопедами Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Зручний функціонал – запорука ідеального порядку

Збираючись на заняття, в рюкзак доведеться покласти багацько речей: зошити, підручники, ґаджети, ланчбокс, пляшечку з водою чи термос з теплим чаєм… Що вже й казати про пенал, гаманець та різноманітні канцелярські дрібниці. Тому дуже важливо, щоб для кожного предмету знайшлося відповідне місце, а усе приладдя не злилося всередині в хаотичний вінегрет.

Рюкзаки Kite мають грамотно організований внутрішній простір. Роздільники для книжок та зошитів розташовані біля самої спинки, щоб максимально зменшити навантаження. Кишеньки та відділення для пристроїв оснащені м’якою плюшевою підкладкою, яка захищає екран від подряпин. Також передбачені такі важливі фішки, як ключниця, органайзер для дрібниць тощо.

Якісний рюкзак не підведе в непередбачуваний момент

Першокласники тільки вчаться охайно поводитися з речами. І слід зауважити, що рюкзак буде постійно в роботі. Дитина буде переносити його з класу в клас, постійно відкривати та закривати, носити у ньому силу-силенну речей. У будь-яку пору року та при будь-якій погоді, в тому числі, під палючим сонцем та проливним дощем. Не кожний наплічник гідно справиться з такими випробуваннями. А рюкзаки Kite готові до найактивнішого шкільного року. Вони виготовляються з ретельним контролем якості. Міцні матеріали, бездоганні шви, надійна фурнітура: усе продумано до дрібниць. Блискавки працюють плавно та безперебійно, а кольори довго зберігають свою насиченість. Одного разу купив рюкзак та рік-два насолоджуєшся покупкою!

Каркасний чи м’який?

Каркасні моделі зі щільним коробом ідеально підійдуть маленьким непосидам-поспішайкам. Цупкий «панцир» захищатиме зошити та канцелярію від пошкоджень навіть якщо дитина не дуже охайно поводитиметься із наплічником.

М’які рюкзаки так само зберігають усі ортопедичні якості та мають перевагу у вазі: завдяки відсутності щільного короба, вони легші за своїх каркасних побратимів.

Напівкаркасні рюкзаки поєднують у собі переваги каркасних та м’яких: мають частково ущільнені панелі та частково полегшену вагу.

Як обрати рюкзак за розміром

При безпосередній примірці подивіться, щоб наплічник не був ані завеликим, ані затісним. Його верхній край повинен бути на рівні плеч, а нижній – не опускатися нижче 4 см від талії.

Обираєте рюкзак онлайн? Виміряйте зріст дитини. Рюкзаки Kite в розмірі S розраховані на зріст 115-130 см, а в розмірі М – на зріст від 130 до 145 см.

Привабливий дизайн

З гарненьким наплічником навчання завжди в радість! Рюкзаки Kite представлені в широкому асортименті трендових дизайнів, які розроблені з урахуванням смаків та вподобань дітлахів молодшого шкільного віку. Фактурні оздоблення, об’ємні елементи, підвіски та підсвітка: кожен рюкзак – немов витвір мистецтва. Особливо малечі сподобаються ліцензійні дизайни Kite з улюбленими персонажами та символікою: Likee, tokidoki, NASA, Peanuts Snoopy, Hot Wheels, DC, My Little Pony, Transformers, Hello Kitty, Studio Pets, Juventus.

Які ще аксесуари потрібні в 1 клас?

Найголовніші супутники рюкзака – це пенал та сумка для взуття. І у Kite для школярів є крутезні капсульні набори «рюкзак+пенал+сумка для взуття», які бездоганно поєднуються між собою. Створюйте неповторні луки та насолоджуйтесь високою якістю.

Kite купуй – дітей рятуй: благодійна акція на підтримку українських дітей

Купуйте рюкзаки Kite з колекції 2022 року та беріть участь у важливій ініціативі. Частина виручених коштів від продажу наплічників буде перерахована до благодійного фонду «Твоя опора» та буде спрямована на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні.

Турботливі мами обирають Kite! Бренд одержав перемогу у номінації «Рюкзаки та ранці року» всеукраїнської премії «Вибір року-2021».

Kite – першокласні рюкзаки!