Новий каналImprov Live ShowНовини

«Це важко»: Володимир Шумко – про виступи перед військовими

«Це важко»: Володимир Шумко – про виступи перед військовими

Актор Improv Live Show, який покаже Новий канал, зізнався, що відчуває, коли виходить на сцену

З лютого в Україні майже не проходять святкування і вечірки, а більшість концертів – з благодійною метою. Учасник проекту Improv Live Show, новий сезон якого восени покаже Новий канал, Володимир Шумко активно бере участь у театральних виставах та гумористичних концертах, збираючи кошти для ЗСУ. А от його діяльність як ведучого заходів призупинилася.

Зараз дивляться

– Якось мені зателефонували з пропозицією провести день народження, – розповідає імпровізатор. – Я озвучив свою ціну і сказав, що з цих коштів мені потрібно ще віддати стільки-то на ЗСУ. А вони мені: «Ви ж розумієте, війна, то може зробите знижку?» Хіба це нормально? Я акуратно відмовився.

Зібрав близько 3 млн грн: Марк Куцевалов з «Пари на мільйон» пройшов 850 км Україною

«Це важко»: Володимир Шумко – про виступи перед військовими

За час війни Вова провів за гроші лише онлайн-корпоратив у форматі квізу.

– Бо мені подобаються інтелектуальні ігри. Тим паче, ми під часу квізу ще й провели благодійний аукціон! – каже Шумко. – Взагалі, важко виходити на сцену. Немає такого відчуття, як колись, не отримую колишнього задоволення від сцени.

«Це важко»: Володимир Шумко – про виступи перед військовими

Водночас актор відчуває, що виступи потрібні! Люди дякують, бо хочуть відволіктися, переключитися, посміятися.

– Я виступав перед різною аудиторію у різних містах. І перед переселенцями, і перед військовими теж. І це справді важко, – зізнається Володимир Шумко. – Вони дякують, але дивляться наче крізь тебе. Просто сприймають, що хтось є, і хтось щось говорить. Ще до повномасштабного вторгнення ми їздили з гумористичним концертом на схід, виступали за шість кілометрів до периметру, де базувалися орки. І тоді було таке саме відчуття… Військові і сміялися, і плескали, але дивилися ніби крізь нас.

Improv Live Show імпровізація імпрув новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь