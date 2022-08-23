Максимум корисностей і цікавих персонажів: що чекає на глядачів у сьомому сезоні «Аферистів в сітях»

Ведуча проекту Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь розповіла про найяскравіші моменти нового сезону

Хоча в Україні вже майже півроку триває повномасштабна війна, це не зупиняє шахраїв від видурювання грошей в наївних і стурбованих співгромадян. Застерігатиме українців від зловмисників ведуча «Аферистів в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь у сьомому сезоні проекту, прем’єра якого відбудеться 3 вересня об 11:30.

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— Буде, як завжди, гаряче, зухвало, «по морді» та «через диван», — посміялася Олена-Крістіна. — А також, як завжди, максимум корисного. Дивіться нас хоча б для того, щоб не дати шансу усіляким пройдисвітам вас обдурити.У цьому сезоні будуть телефонні афери, перевірки на вірність та, звісно ж, максимально дивні побачення.

— Запам’ятався товариш, який прийшов до мене з букетом з петрушки, кінзи та кропу. Тому що він співає до рослин. Я ще не встигла отямитися, а він почав завивати. Дуже здивувалася, бо таке на побаченнях очікуєш менше за все, — зізналася Лебідь. — А ще в цьому сезоні я ходила на зустріч із сином Ван Дамма. Сміялася не лише я, а й уся знімальна група. Це просто треба бачити! Божевільний хлопець. Не знаю, на що був розрахунок, але його кунг-фу мені дуже сподобалося (сміється). Зрештою я йому сказала: «Хоч ти і син Ван Дамма, та я — не твоя дама».

Не обійдеться й без викриття фріків-шахраїв, які вибудовують максимально дивні схеми.

— «Аферисти в сітях» без трешу — як молоко без молока. Треш буде! Найчастіше він відбувається зі всілякими фріками, які вважають, що дівчата — тупі-тупі. Нам траплялися дуже цікаві персонажі. Наприклад, чоловік, який ворожить, коли їсть. Називає себе ясновидцем, і попросив прийти до нього з пакетом їжі. Я такого ще в житті не бачила! — розповіла ведуча Нового каналу. — Він сів їсти борщ і побачив у ньому мого кавалера, описав його та дуже здивувався, чому я в борщі нічого не бачу! Його оголошення висіло на OLX, тож після побаченого ви одразу зможете зрозуміти, де справжній трешняк, і на що не варто витрачати час.

Не пропустіть прем’єру сьомого сезону «Аферистів в сітях» у суботу, 3 вересня, об 11:30 на Новому каналі!