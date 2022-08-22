Жителі Латвії збирають  5 мільйонів євро на Bayraktar для української армії

Оскільки російська агресія в Україні триває, жителі Латвії за підтримки Міністерства оборони та Ziedot.lv вирішили пожертвувати «Latvijas bairaktar», який планують купити у Туреччини, щоб передати Україні.

Загалом «Latvijas bairaktar» має зібрати 5 000 000 євро. Збір було відкрито на сторінці ziedot.lv/bairaktaram вранці 16 серпня. Станом на 22 серпня латиші вже перевели на підтримку України майже 562 000 євро. Також зробити пожертву мешканці Латвії можуть за допомогою грошового переказу на один із номерів рахунку з позначкою «Latvijas bairaktaram», як призначення платежу, або зателефонувавши за номером телефону для пожертвувань 90006561 (вартість дзвінка 4,27 євро).

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«Подібні збори вже відбулися у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді. «Пожертвою на «Latvijas bairaktar» ми також маємо можливість засвідчити підтримку України в цій жорстокій війні, а також руками українців передати вітання російським окупантам!» — говорить про акцію один з її ініціаторів, латвійський співак та актор Ральф Ейланд. Його український друг, журналіст та телеведучий Володимир Бірюков, який також є співзасновником проєкту, додає: «Я надзвичайно вдячний за все, що Латвія вже зробила для України! Ми це бачимо і цінуємо від щирого серця. Ця підтримка також дуже потрібна моєму народу. У російських окупантів і Володимира Путіна нічого не вийде, тому що сильна українська армія вже довела, що може захистити не лише Україну, а й увесь цивілізований, демократичний і, головне, вільний світ!»