Як оформити допомогу від ООН українцям на картку ПриватБанку? Інструкція

Українські переселенці, які перебувають в межах країни, можуть отримати допомогу за програмою ООН. Йдеться про виплати для ПВО, які запровадили Мінсоцполітики зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Виплата грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні складатиме 2 220 грн на особу та до 6 660 грн на родину. Отримати виплати можна в ПриватБанку.

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Як отримати грошову допомогу ВПО від ООН?

Ті, кому призначили допомогу, можуть отримати її через Western Union в ПриватБанку.

«Після оформлення допомоги Western Union надсилає код переказу в SMS-повідомленні на мобільний телефон отримувача. Якщо немає мобільного телефону, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді на поточну адресу проживання», – йдеться у повідомленні банку.

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Отримати переказ Western Union від ООН за кодом Western Union можна такими способами:

через Приват24 (мобільний і веб);

у банкоматах, терміналах самообслуговування;

у відділеннях банку;

або зарахувати на картку по телефону клієнтської підтримки 3700 чи у Чат-онлайн.

Отримати гроші можна і через «Нову пошту». ВПО під час оформлення фінансової допомоги повинні обрати спосіб отримання допомоги «Нова пошта». Далі має прийти код від партнера ООН в Україні. З цим кодом потрібно:

прийти до відділення;

сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;

назвати цей код;

показати документ, що посвідчує особу.

Усі питання стосовно отримання допомоги можна вирішити, звернувшись до Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme, WFP) на сайті або, зателефонувавши на гарячу лінію організації 0 800 307 711.