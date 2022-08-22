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Карта радіаційного фону в Україні по областях та містах онлайн. В Україні зробили карту радіації по країні, яка доступна для всіх, у кого є вихід в інтернет
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В Україні запустили онлайн-карту радіаційного фону по областях та містах
Тепер дізнатися про рівень радіаційного фону в Україні можна в режимі реального часу. Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів разом із SaveDnipro на Saveecobot розробили онлайн-карту, де зібрали всі актуальні дані про вимірювання по всій країні. Таким чином кожен, хто має доступ в інтернет, може всього за декілька кліків дізнатися точний рівень радіаційного фону по областях та містах України.
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Інформація про цю ініціативу з’явилася на офіційній сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у Facebook. Дані про радіаційний фон України збирають щодня автоматично або вручну фахівці. Це роблять навіть у тих населених пунктах, де зараз небезпечно. На даний момент існує 514 точок вимірів по всій країні (державних та приватних).
Карта радіаційного фону по областях та містах України онлайн
Проект Онлайн-карта радіаційного фону по областях та містах України розроблено у співпраці з партнерами-власниками даних. До цього списку входять: Міністерство охорони здоров’я України, ДСНС України, Український гідрометеорологічний центр та інші.
Карта радіаційного фону по областях та містах України доступна онлайн за посиланням.
Онлайн-карта радіації — Україна: як виглядає