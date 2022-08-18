Огірки кімчи: рецепт від Алекса Якутова

Незвичайний спосіб заготовки овочів на зиму

Огірки – одна з найдавніших овочевих культур, яку знає людство. Насіння цієї рослини знаходили в руїнах хазарського міста, якому шість тисяч років. Огірки корисні й дієтичні. Українці їх дуже люблять і заготовляють на зиму. Найчастіше засолюють або маринують, але ми пропонуємо приготувати їх за корейським рецептом від експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

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– Не люблю звичайні хрумкі чи бочкові огірки. Як Шеф, дуже вибагливий у смаках, – каже Алекс. – Тому я страшенний фанат огірків кімчі – це корейська тема. Вони виходять гострими, пікантними. Їх можна як законсервувати, так і їсти вже наступного дня.

Вам знадобляться:

Огірки – 1 кг

Часник – 4 головки

Корінь імбиру – 1 шт.

Цукор – 1 ст. л.

Сушений чилі (пластівцями) – 3 ч. л.

Рибний соус – 1 ч. л.

Сушені креветки – 100 г

* останні дві позиції можна купити у великих гіпермаркетах або через інтернет.

Приготування:

Огірки промиваємо, відрізаємо кінці та розрізаємо уздовж на чотири частини. Підсолюємо та лишаємо на 20 хвилин, щоб вийшла зайва волога. Потім сіль струшуємо. Робимо заправку. Часник та імбир натираємо на дрібну тертку. Сушені креветки перебиваємо в пил і перемішуємо з імбиром. Додаємо чилі, рибний соус, цукор. Гарно перемішуємо. Натираємо огірки та лишаємо на ніч. Зранку ви можете їх куштувати або ж закрутити за класичною технологією.

Смачного!

Якими порадами та секретами Шеф Алекс Якутов буде ділитися з власниками та командами ресторанів – дивіться в реаліті «На ножах» на Новому каналі.

Фото: Unsplash