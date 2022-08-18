Огірки кімчи: рецепт від Алекса Якутова

Учасник реаліті «Холостячка» Андрій Хветкевич зробив камін-аут та показав романтичне фото зі своїм хлопцем
Незвичайний спосіб заготовки овочів на зиму
Огірки – одна з найдавніших овочевих культур, яку знає людство. Насіння цієї рослини знаходили в руїнах хазарського міста, якому шість тисяч років. Огірки корисні й дієтичні. Українці їх дуже люблять і заготовляють на зиму. Найчастіше засолюють або маринують, але ми пропонуємо приготувати їх за корейським рецептом від експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.
– Не люблю звичайні хрумкі чи бочкові огірки. Як Шеф, дуже вибагливий у смаках, – каже Алекс. – Тому я страшенний фанат огірків кімчі – це корейська тема. Вони виходять гострими, пікантними. Їх можна як законсервувати, так і їсти вже наступного дня.
Вам знадобляться:
* останні дві позиції можна купити у великих гіпермаркетах або через інтернет.
Приготування:
Смачного!
Якими порадами та секретами Шеф Алекс Якутов буде ділитися з власниками та командами ресторанів – дивіться в реаліті «На ножах» на Новому каналі.
Фото: Unsplash