«На півроку вистачить точно»: Олександр Педан – про грошові заощадження

Ведучий проекту Improv Live Show, яке покаже Новий канал, зізнався, які недоліки життя в столиці він відчув за період війни в Україні

Багато українців з початку повномасштабного вторгнення росії в нашу країну, на жаль, залишилися без роботи. Комусь вдалося повернутися до справи чи знайти собі нову. Та не всім. Зокрема, з цим зіштовхнулися знаменитості. Майже всі українські зірки займаються волонтерством, благодійністю, соціальними проектами і рідко мають нові надходження у свій гаманець.

Зараз дивляться

«Це був непростий вибір»: Олександр Педан відвідав три київських виші з дочкою-абітурієнткою

– Я живу зараз на свої заощадження, – розповів ведучий Improv Live Show, новий сезон якого восени покаже Новий канал, Олександр Педан в YouTube-проекті «Слава +». – Зайшов у режим економії (сміється). Але десь тисяча доларів на місяць у мене має бути. Я ж мандрую містами України за власний кошт. І часто їжджу з Києва у Хмельницький і навпаки.

Олександр зізнався, що за місяці війни в Україні відчув різний рівень життя у цих містах. У фінансовому сенсі.

– У Києві зараз дорого. В Хмельницькому жити значно дешевше, однозначно, – поділився він. – Я відчув кайф від низьких цін в обласних центрах. У столиці ти відвикаєш від того, що п’ять гривень – це гроші, за які можна перекусити. В Києві це нереально. А там можна купити смачний пиріжок, домашню випічку та ін. Плюс, значно менші відстані.

Педан розповів, що наразі не має постійного заробітку. А його YouTube-канал не приносить великих грошей з монетизації.

– Я не рахував, на скільки часу мені стане заощаджень. Навіть не прикидав. Та якщо подумати, то на півроку має вистачити, – зізнався телеведучий.