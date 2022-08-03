Легалізація цивільних партнерств в Україні: урядом напрацьовано варіанти рішень

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, що зібрала понад 25 тисяч підписів громадян, із закликом легалізувати одностатеві шлюби в Україні.

«У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється зокрема через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для всіх громадян. Кожен громадянин є невід’ємною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються всі права та свободи, закріплені у Конституції України», – сказав Зеленський.

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Він уточнив, що відповідно до ст. 21 Конституції України, всі люди вільні та рівні у своїй гідності та правах, а права й свободи людини невідчужувані та непорушні.

«Відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Враховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України із проханням розглянути поставлене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати», – підсумував Зеленський.

Starlight Media всебічно підтримує цей рух до рівних прав та можливостей. Таке рішення є особливо важливим зараз, адже тисячі українських військових, волонтерів, медиків, які є представниками та представницями ЛГБТ+ спільноти поки не можуть користуватись тими ж правами, що різностатеві пари.

Партнери Starlight Media, Точка опори ЮА – NGO Fulcrum UA вже зібрали інформацію про те, що таке цивільні партнерства, як вони працюють, кому можуть допомогти за посиланням.

Нагадаємо, що у 2021 році Володимир Зеленський підписав оновлену стратегію з прав людини, план реалізації якої також включає реєстрацію законопроекту про реєстрові цивільні партнерства.