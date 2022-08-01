Біженство в США з України 2022: чи можна виїхати від війни до Штатів

Ще у березні 2022 року американський уряд оголосив, що США готові прийняти до 100 тисяч громадян та жителів України, які втікають від російського військового вторгнення

Частина з цієї квоти повинна належати членам сім’ї людей, які вже мають посвідку на проживання, роботу чи навчання в Сполучених Штатах. Це підтвердив президент США Джо Байден у своїй промові щодо України в Польщі. Видання «Голос Америки» в свою чергу писало, що особлива увага приділятиметься представникам ЛГБТК, активістам, журналістам та іншим вразливим групам.

Зараз дивляться

Хто саме з громадян України може розраховувати на в’їзд в США та легальне перебування там під час війни, уряд США обійяв пояснити ще в останній тиждень березня, проте цього так і не сталось.

Що говорить про українських біженців до Штатів посол України в США?

Посол у США Оксана Маркарова розповіла УП, що для українців-біженців діє temporary protected status – статус тимчасової підтримки, що дозволяє перебувати в Штатах до 18 місяців, зокрема отримувати дозвіл на роботу.

– Діє для тих українців, які знаходилися в Сполучених Штатах до 1-го березня, тобто ті, хто приїхав по будь-яких візах. Вони отримали можливість податися на цей статус і цей статус дозволяє знаходитися в Сполучених Штатах до 18 місяців, у тому числі отримувати дозвіл на роботу. Усі, хто приїжджає зараз за будь-якими візами, всі потрапляють у Сполучені Штати, – розповіла Маркарова.

Проте, питання, яке у Держдепу на порядку денному одне з перших – це категорія українців, в кого немає візи, але в кого є родичі, знайомі в США. Логічно, що це питання найбільше цікавить тих, хто хотів би поїхати зараз до Штатів.

Як українцям отримати візу в США під час війни?

До нападу росії на Україну, посольство США в України знаходилось у Києві. Проте всіх співробітників вивезли зі столиці ще до початку повномасштабної агресії рф. Деякі представники конкульства залишились у Львові, проте вони не надають паспортні, візові чи звичайні послуги. Тому за візами українцям найближче всього їхати до Польщі. Отримати візи можна у Варшаві, Познані та Кракові.

Посольство США у Варшаві

Aleje Ujazdowskie 29/31

00-540 Warsaw Poland

Tel.: +48 22 504 2000

Генеральне консульство США в Кракові

ul. Stolarska 9

31-043 Krakow

Tel.: +48 12 424 5100

Fax: +48 12 424 5103

Консульское Агентство в Познані

ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznan

Tel.: +48 61 851 8516

Fax.: +48 61 851 8966

Якщо в мене вже є віза в США, які дії далі?

Як саме сто тисяч українських біженців потраплять до США – поки що не ясно. Ні адміністрація США, ні імміграційні служби не оприлюднили процесуально-юридичних деталей та вимог для набуття статусу біженця українцями.

– Наша перша реакція – дуже позитивна. Ми аплодуємо цьому рішенню. Наша перша реакція: вау. Але як бюрократи, ми, консули, перш за все повинні бачити документи. Ми повинні побачити закони, в яких йдеться, як нам треба діяти, що ми маємо робити. Які правила, за якими наші біженці прибуватимуть сюди, – розповів генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов.

Можливо, США не кваплятся пояснювати та вирішувати питання з українскими біженцями, адже розраховуют на те, що Штати не мают стати основним місцем, куди поїдуть українскі переселенці. За статистикою, дійсно зараз білшість українців їдуть до Польщі. Як зазначало Reuters, лише семеро українських біженців переїхали до Штатів з 1 по 16 березня.

– Логістично перетин океану зараз неможливий для більшості з них, – повідомив генеральний консул Польщі у Нью-Йорку Адріан Кубіцкі.

Проте варто зазначити й те, що всі українці з візами, які прибули до Штатів після початку війни, змогли без перешкод потрапити на територію країни та отримати статус тимчасового захисту. Вилетіти можна з будь-якої європейської країни.

Чи можу я потрапити на територію США без отримання візи?

Варіантів не багато, вони ідеальні, проте є.

Перший – заїхати в США через Мексику. Якщо у тебе немає візи, ти можеш прилетіти до Мексики, в місто Тихуана. Тут на пішохідному кордоні з Америкою запросити гуманітарний пароль та по нього в’їхати. Якщо детальніше – у Тихуані для пішого переходу відкрито для українців два порти: San Ysidro та Otay Mesa. Група волонтерів зустрічає людей в аеропорту, і їх розміщують тимчасово у спортивному центрі Benito Juarez – його й раніше використовували для облаштування тимчасових таборів для мігрантів. Термін очікування для перетину кордону 28-30 годин. І вуаля, ти у Штатах. Але такий спосіб переходу кордону звісно не дає всіх прав та одразу:

Ти можеш перебувати легально на території США протягом року

Права на безкоштовну медицину у тебе немає

Ти можеш подати на дозвіл на роботу, SNN (ідентифікаційний код) та водійське посвідчення. Дозвіл на роботу можуть розглядати протягом 6 місяців, тож в тебе має бути запас грошей

На грошову допомогу розраховувати не варто

Виїжджати з території США не можна

Якщо ти розраховуєш жити в Штатах більше року або хочеш там залишитись назавжди, потрібно одразу наймати міграційного адвоката, який також коштує зовсім не мало.

Другий – заїхати через Канаду. У Канади, на відміну від США, є чітка програма для українців, подавшись на яку ти можеш отримати візу на 10 років та право перебувати, працювати у Канаді протягом трьох років. Отримавши таку візу та потрапивши на територію Канади, можна спокійно перейти кордон та потрапити у Штати. Але звичайно, що ніяких прав ти не отримаєш. Потрібно наймати міграційного адвоката, який допоможе легалізуватися.

Загалом, звісно, щоб твоя поїздка до Штатів минула вдало, незалежно від того є в тебе віза чи немає, перед купівлею квитків краще проконсультуйся з міграційним адвокатом або агентством, яке допомагає з отриманням віз. Так ти дізнаєшся всі необхідні нюанси, в тому числі і конкретно по твоєму випадку.

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