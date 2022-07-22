Рецепт кабачкових оладок від фіналістки Супермоделі по-українськи Вікі Маремухи

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Учасниця модельного реаліті Нового каналу, яка зараз виношує первістка, розповіла, чим харчується
Оладки з кабачків — справді ідеальна страва: це і корисно, і ситно, просто та швидко у приготуванні й неймовірно смачно. Своїм рецептом такої страви поділилася фіналістка другого сезону реаліті «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Віка Маремуха.
— Скоро розпочнеться сезон кабачків, а значить, усі зможуть готувати прості та швидкі страви. Щоб зробити смак цікавішим, спробуйте додати до сметани сир дорблю та перемішати — подавайте такий соус разом з оладками, буде пікантно, — порадила Віка.
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