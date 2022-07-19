Навчальний рік в Україні: нові рекомендації для студентів

Міністерство освіти і науки України опублікувала лист, у якому даються рекомендації щодо початку навчального року 2022/23 для вищих навчальних закладів.

Для студентів старших курсів рекомендовано розпочати навчання орієнтовно від 15 серпня 2022 року, а також використовувати в теплі місяці для навчання суботи.

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Також МОЗ рекомендує врахувати особливості навчання в осінньо-зимовий період та так скоригувати навчальну структуру, щоб до кінця листопада 2022 року завершити зимову заліково-екзаменаційну сесію. А другий семестр рекомендовано розпочати не раніше 15 лютого 2023 року.

Надійшли рекомендації і для студентів перших курсів закладів фахової передвищої освіти на основі дев’яти класів навчання. Тут також навчальний рік пропонують розпочати 15 серпня 2022 року. А ось для студентів перших курсів закладів освіти на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) – від 15 вересня і не пізніше 1 жовтня.

Для першокурсників магістратури на основі вищої освіти навчання повинне розпочатися від 1 жовтня 2022 року.