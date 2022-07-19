Леся Нікітюк — про російську аудиторію в Instagram

Ведуча Нового каналу поділилася секретом, який допомагає їй зменшувати кількість підписників з рф

В Instagram на Лесю Нікітюк підписані вже чотири мільйони прихильників, які щодня стежать за життям улюбленої зірки та підтримують всі її ініціативи. Але є серед них і недоброзичливці з росії, які хейтять ведучу Нового каналу лише за те, що вона українка. Втім щодня таких людей стає дедалі менше. Зараз дивляться

— Десь у 2011-2012, коли Instagram ще не набрав популярності в Україні, в мене було майже 80% російської аудиторії. Коли розпочалася війна на сході нашої держави, я зробила все можливе, щоб змінити аудиторію, — зізналася Нікітюк в інтерв’ю Маші Єфросініній. — 100% моїх постів стали виходити українською мовою — це призвело до жахливого хейту й коментів у стилі «мы не понимаем», «все надо переводить». Я просто робила далі свою роботу і жила по совісті. «Вона величезна молодець! Просто браво!»: Сергій Притула – про Лесю Нікітюк «Не кидайтесь одне на одного»: Леся Нікітюк закликала українців припинити внутрішні сварки

У 2022-му Леся підійшла до питання російської аудиторії радикально. Адже такі підписники почали писати їй типові пропагандистські повідомлення — називали Нікітюк і її родичів бандерівцями, звинувачували у брехні.