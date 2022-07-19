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Креативні сили України підтримують креаторів у боротьбі на інформаційному фронті

Креативні сили України підтримують креаторів у боротьбі на інформаційному фронті

Онлайн, безкоштовно для всіх українців

Нещодавно відбувся запуск проєкту КРЕАТИВНІ СИЛИ УКРАЇНИ 2.0 та марафон «100 днів перемог» для підтримки ресурсного стану креаторів та боротьби українців у другій фазі інфовійни.

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КРЕАТИВНІ СИЛИ УКРАЇНИ — це об’єднання творчих людей, які воюють на інформаційному фронті України. Від першого дня війни КСУ створює відео, статті, пости, креативи, що допомагають боротися з російською пропагандою, розповідати світові правду про війну в Україні. Це необхідно для того, аби західні країни не переставали робити постачання зброї. Понад 30 тисяч людей з нашої спільноти щодня створюють креативи та пишуть публікації з ключовим меседжем — Arm Ukraine Now. Завдяки цьому день за днем наближається наша перемога, а зброя, що так нам потрібна, їде в Україну.

Адже, як тільки спадає інформаційний тиск на Захід, одразу й зменшуються рівень допомоги нашій країні.

Креативні сили України підтримують креаторів у боротьбі на інформаційному фронті

СПІЛЬНОТА КРЕАТИВНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ КРЕАТОРІВ ДОЛУЧИТИСЬ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ФРОНТУ!

КСУ працює на два фронти:

  • зовнішній, де висвітлюються актуальні події війни;
  • внутрішній, де ми підтримуємо українських креативників і допомагаємо їм розвиватися.

Зовнішній напрямок – для створення та поширення креативів про війну запрошуємо до КСУ творчих людей: дизайнерів, відеооператорів, відеомонтажерів, сценаристів, копірайтерів, журналістів.

Поширюють матеріали в Tik-Tok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter та інших соціальних мережах.

Креативні сили України підтримують креаторів у боротьбі на інформаційному фронті

За словами Ольги Ель Рай — керівника Креативних Сил України:  «Основний хештег проєкту #ArmUkraine – Зброю Україні полягає в тому, що українці мають все необхідне для перемоги — сміливість, завзяття, єднання та нескорений дух. Єдина допомога, якої ми наразі потребуємо — це регулярне, невпинне постачання зброї державами-партнерами. Мета проєкту: поширення в національному та світовому інфопросторі меседжу про постійну потребу зброї, що дозволить Україні не тільки оборонятися від терористичної агресії росії, але й вистояти на варті головних цінностей демократії та всього цивілізованого світу загалом. Захищаючи себе, ми стоїмо на варті інших народів: їх мирного неба, під яким діти мають спокійно спати в ліжечках, а не ховатися по бомбосховищах під звуки канонад. КСУ спрямовані на те, щоб у світі кожного дня бачили контент про Україну і надавали більше озброєння. Головне гасло: Arm Ukraine! Help Ukraine defend itself!»

Креативні сили України підтримують креаторів у боротьбі на інформаційному фронті

Озброєна Україна – це захищена Європа, зброя – це не про насильство, зброя – щит від тероризму!

Для поширення цих меседжів розроблено спеціальну айдентику.

  • Arm Ukraine! An armed Ukraine is a protected Europe!
  • Arm Ukraine! Arms ≠ violence, arms = shield against terrorism

Внутрішній напрямок – в рамках КСУ створено марафон «100 днів перемог». «Це щоденні подкасти з завданнями, які дозволяють креативникам набратися сили та почати жити заново – вчитися, ставити цілі та віднаходити внутрішню рівновагу, щоб працювати на благо України.  Адже за таких важких психологічних обставин це зробити досить складно. Але й при цьому, ми пам’ятаємо, що зараз як ніколи потрібно максимально працювати та розвиватися. – говорить Ольга Ель Рай — керівник Креативних Сил України.

Долучитися до марафону можуть усі охочі. Це абсолютно безкоштовно та корисно. 100 днів – 100 завдань, подкастів – 100 ранніх підйомів – 5.000.000 перемог, які ми зробимо всі разом. Долучитися до марафону «100 днів перемог» можна за посиланням.

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