Як дізнатися, чи готовий закордонний паспорт

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Перевірити, чи готовий біометричний закордонний паспорт, можна на офіційному сайті Державної міграційної служби України.
Важлива інформація станом на 13 червня 2022: українці зможуть отримувати внутрішні та закордонні паспорти закордоном
З 25 червня 2022 громадяни зможуть оформляти нові та обмінювати старі паспорти через підрозділи Державної міграційної служби.
Як перевірити статус оформлення закордонного паспорту:
В розділі «Сервіси» обрати вкладення «Перевірка стану оформлення документів» і заповнити форму.
У першому слоті форми виберіть «Паспорт громадянина України для виїзду за кордон».
Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт – для дорослого чи для дитини.
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Потім необхідно буде ввести дані паспорта громадянина України (або свідоцства про народження дитини), на підставі якого здійснювалось оформлення.
Майте на увазі, що на період воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.
Будьте уважні! Перевірку стану поданих документів можна здійснити тільки на наступний дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС. У випадку, коли протягом 48 годин з моменту подання заяви на оформлення інформація про документ відсутня у сервісі (статус «Інформації не знайдено»), потрібно звернутись до територіального підрозділу ДМС/ ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс», до якого подавалися документи.
Отримати інформацію щодо стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, якщо документи на його оформлення подавалися до однієї із закордонних дипломатичних установ України можливо на сайті Міністерства закордонних справ України за цим посиланням.
За інформацією dmsu.gov.ua