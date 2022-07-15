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Графік роботи наземного транспорту в Києві сьогодні 15 липня 2022: маршрути

Графік роботи наземного транспорту в Києві сьогодні 15 липня 2022: маршрутии

Київська міська державна адміністрація опублікувала актуальний перелік маршрутів наземного громадського транспорту на сьогодні, 15 липня. Важливо: транспорт за всіма маршрутами курсує 06:00 до 22:30. Звертаємо увагу, у роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.

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Автобусні маршрути, у які внесені зміни:

№ 21 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»

№ 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського

№ 22 – від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецька

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»

№ 32 – від ст. м. «Нивки» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№ 47 – від ст. м. «Нивки» до вул. Стеценка

№ 51 – від ст. м. «Червоний Хутір» до мосту Патона

№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона

№ 57 – від ст. м. «Академмістечко» до Національного музею народної архітектури та побуту України

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина

№ 61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»

№ 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№ 73 – вул. Милославської до вул. Каштанової

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка

№ 91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. «Голосіївська»

№ 97 – від ст. м. «Святошин» до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)

№ 99 – від ст. м. «Мінська» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№ 101 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»

№ 101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського

№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. «Академмістечко» через пл. Марченка

№ 104 – від ст. м. «Харківська» до житлового масиву Бортничі

№ 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі

№114-К – від вул. Милославської до ж. м. «Райдужний»

№ 115 – від вул. Заслонова до моста Патона

№ 118 – від Політехнічного інституту до моста Патона

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюється. Інші маршрути працюють за постійними схемами. Інтервал руху автобусів становить близько 30 хвилин.

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Тролейбусні маршрути

Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути організовано за постійними схемами:

№ 3 – від ст. «Ромена Роллана» до ст. «Старовокзальна» (інтервал руху 25 хвилин)

№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин)

Також організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

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