Будуємо лазерні тири для ТРО: Відкрито всеукраїнський збір!

Благодійний фонд U-Hero відкриває всеукраїнський збір коштів на запуск інтерактивних лазерних тирів для тренувань бійців ТрО

Київ, 11.07.2022 – Команда фонду U-Hero в партнерстві з ТрО запускає збір коштів на побудову 32 навчальних лазерних тирів по всій Україні для тренувань українських захисників.

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Інтерактивний лазерний тир – це комплекс тактико-вогневої підготовки, який дозволяє готувати бійців ТрО за 3-ма напрямками: теоретична, тактична та вогнева підготовка усіх видів легкого та важкого озброєння. За допомогою тиру, бійці ТрО зможуть безпечно та ефективно опанувати основи володіння зброєю, а держава зекономити на навчанні лише гранатометчиків близько 32 мільйонів євро – така вартість боєприпасів для тренувань.

Вартість комплектації, необхідної для побудови одного тиру – від 15 тис. євро. Наразі команда U-Hero займається побудовою перших 5 комплексів у Києві. В планах – з підтримкою українців зібрати достатню кількість коштів, щоб відкрити ще 27 тирів в межах України.

Побудова та функціонал тиру забезпечує:

використання реальної (деактивованої) зброї;

імітування стрільби від 15 до 800 метрів;

врахування балістичних характеристик зброї та метеорологічних умов;

0 грн витрат на боєприпаси;

повну безпечність за рахунок відсутності боєприпасів;

імітацію звукових та візуальних ефектів, що наближені до реальних.

– Бійці, що вже пройшли навчання, відмічають високий функціонал комплексу та різноманітність зброї, що представлена для тренувань: ПКМ, РПК, РТГ, навіть NLAW. Практичність, зручність та реалістичність – три основні характеристики, якими можна описати роботу тиру. Я радію можливості безпечних та ефективних тренувань для українських захисників, – коментує Антон Рубан, представник командування ТрО.

Інтерактивні лазерні тири мають всі необхідні сертифікати якості та є прийнятими на постачання на Збройних сил України (Наказ ГШ ЗСУ №205 від 28.05.2018).

Про U-Hero

U-Hero – благодійний фонд, що розпочав свою діяльність на початку повномасштабної війни в Україні. Спершу фонд займався закупкою та постачанням обладнання (тепловізорів, рацій та дронів) для українських захисників на передову. За час своєї діяльності U-Hero разом з усіма українцями зібрали більше 600 тис. USD на потреби армії. Зараз фонд зосередив зусилля на зборі коштів на побудову інтерактивних лазерних тирів та підтримці call-центрів для ТрО. Більше інформації на сайті.