«‎Якщо ти приїжджаєш без грошей, тебе забезпечують»: Учасниця СМПУ – про те, як у Франції домогають біженцям із України

Учасниця третього сезону «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Катя Свинарчук розповіла про життя за кордоном під час війни
На YouTube-каналі Нового вийшов четвертий випуск проекту «Предметка. Переселенці» з Сергієм Нікітюком. Його героїнями стали фіналістка першого сезону ТМПУ Віка Рогальчук та учасниця третього сезону СМПУ Катя Свинарчук.
Дівчата розповіли, як війна змінила їхні життя, як вони влаштувалися за кордоном і як українським біженцям допомагають у різних країнах. Так, за словами Каті Свинарчук, у Франції – одні з найкращих умов:
– Коли ти приїжджаєш до Парижу, тобі дають квартиру (не в Парижі, звісно – в передмісті або інших містах), а також допомагають з продуктами. Тобто якщо в тебе немає грошей, тебе забезпечують усім необхідним. Також мені розповіли, що церква дуже допомагає українцям. Через неї можна знайти безкоштовне житло – навіть у центрі Парижу!
Арина Любітєлєва і Даша Майстренко про втечу з Іспанії, евакуаційний потяг та хлопця у генштабі
Серед усього іншого, Катя поділилась секретом, як їй вдалося знайти роботу в Парижі та винайняти квартиру в серці Франції. Більше цікавого дивися в новому випуску «Предметка. Переселенці» з Сергієм Нікітюком: