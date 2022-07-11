Чому затримують соціальні виплати? Переселенцям, Єпідтримка 6500

Багато українців, які подавали заяви на соціальні виплати для ВПО, до цього часу не отримали кошти. Тому питання, чому затримують соціальні виплати за травень 2022, хвилює багатьох. Певна частина українців також ще не отримали виплату 6500 грн для тих, хто втратив роботу під час війни.

Чому немає виплат переселенцям

Переживати не варто, всі, хто подали заявки на соціальні виплати, отримають кошти найближчим часом. Наразі на виплати допомоги переселенцям Мінсоцполітики направило Ощадбанку понад 5,2 млрд гривень п’ятьма траншами. Черговий був направлений у травні. Очікується, що Ощадбанк перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках цього тижня, – про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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– Якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Один транш в травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо чергове спрямування коштів людям, – наголосила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Чому в Дії не з’явилась довідка про статус ВПО

Якщо ви подали заявку на отримання статусу ВПО через Дію і до цього часу не отримали підтвердження, не переживайте – це теж питання часу: «Команда Дії наразі вносить технічні зміни в послугу для ВПО. Це необхідно, щоб усе відповідало оновленій постанові Кабінету Міністрів України. Тож не хвилюйтеся, ви зможете подати заяву про виплати та довідку внутрішньо переміщеної особи, як тільки оновлення завершиться. Проте якщо ви вже подали заяву в Дії, її опрацює Міністерство соціальної політики, і після рішення структурного підрозділу соціального захисту населення за новим місцем проживання ви отримаєте виплату та побачите довідку ВПО в Дії», – повідомляється у офіційному ТГ-боті застосунку Дія.

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Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з областей, які постраждали від війни, надається за березень-квітень: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень; для решти – 2 000 гривень.

Відмітимо також, що з 1 травня змінився список територіальних громад, які розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, згідно з яким внутрішні переселенці в Україні отримуватимуть виплати від держави.

Повний актуальний список тут.

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