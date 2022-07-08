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Почати все з нуля: Новий канал запускає блог про життя переселенців із України

Новий канал запускає блог про життя переселенців із України

Новий діджитал-проект – це блог про життя простих українців, які не з власної волі стали тимчасовими переселенцями, і тепер намагаються заново збудувати з нуля життя в іншій країні. Комусь вдалося влаштуватися за фахом, хтось освоює абсолютно нову для себе сферу. Проект не має знімальної групи, професійних камер і режисера – тільки живі історії, зняті героями на телефон.

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Як проходив пошук житла та роботи за кордоном, як облаштований побут на новому місці, скільки коштує життя в іншій країні та які нюанси потрібно знати українцям про життя в тимчасових місцях проживання – все це в проекті Нового каналу. Кожний випуск присвячений одній країні, хронометраж – до 15 хвилин.

– Для проекту «Я з України» була розроблена незвична для ТБ технологія виробництва. Герої записували себе на телефони частково в режимі реаліті-блогу, згідно з обумовленими з нами сценарним планом та технічними вимогами, – розповідає Вікторія Вишнякова, керівниця студії Star Light Media Production, яка знімала проект. – Перед цим ми з ними знімали розширені чернові інтерв’ю, де розпитували всі деталі, які нас цікавлять. На основі цієї інформації ми власне й створювали детальний сценарій. А далі починалося найцікавіше – запис!

Новий канал запускає блог про життя переселенців із України

До речі, через те, що герої знімали самі себе, на створення 15-хвилинного відео в команди йшло по декілька тижнів. Так як випуски хотілося зробити максимально інформативними й при цьому занурити глядача в історію, весь час доводилося просити героїв щось дознімати по ходу.

Новий канал запускає блог про життя переселенців із України

У п’ятницю, 8 липня, вийшов перший випуск проекту «Я з України. Польща». Його героїня – львів’янка Христина, яка разом із маленькою дочкою втекла від війни до Польщі. Дівчину прихистила пара з міста Олькуш. Вони допомогли їй розібратися з документами, знайти роботу та закохалися в український борщ, яким пригостила їх Христина. Як живуть українці в Польщі – дивися в прем’єрному випуску YouTube-проекту Нового каналу!

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