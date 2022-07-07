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Нове опитування у «Дії»: що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати»

 

Нове опитування у Дії: що робити з гербом СРСР на щиті монумента Батьківщина-Мати

Мабуть, не кожен помічав, але щит монументу «Батьківщина-мати» прикрашає герб срср. Після розпаду радянського союзу українська влада так і не змінила цей пережиток радянських часів. Але після повномасштабного вторгнення росії процес позбавлення країни від радянських символів значно пришвидшився. Тож Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало опитування в застосунку «Дія» щодо того, що робити з гербом срср на щиті монумента «Батьківщина-мати».

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Українцям пропонують визначити долю герба срср на щиті монумента «Батьківщина-мати», обравши з трьох запропонованих варіантів:

  • залишити все, як є;
  • зняти радянський герб і залишити щит чистим. Після перемоги проведемо конкурс і оберемо, що там розмістити;
  • замінити на Тризуб — Державний Герб України.

Опитування триватиме з 7 до 21 липня, участь може взяти кожен охочий українець, зареєстрований у «Дія». Результати обіцяють оприлюднити вже за два тижні.

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