З 1 жовтня виїзд за кордон жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть заборонити?

З 1 жовтня 2022 року в Україні має повноцінно запрацювати процедура взяття жінок на військовий облік. Ходили чутки, що жінки, які пройдуть процедуру, не зможуть більше виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Але схоже, що інформація не відповідає дійсності.

Як пояснив у коментарі «Страна.ua» радник голови МВС Віктор Андрусів, жінкам не будуть забороняти виїжджати за кордон.

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«Я гадаю, що обмежень для переміщення жінок не буде. Звичайно, деякі жінки і зараз мають бути на військовому обліку, якщо ми говоримо про надзвичайно рідкісні професії – медики та інші», – пояснив Андрусів.

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Також радник голови МВС зазначив, що запроваджувати обмеження для виїзду з України навіть для військовозобов’язаних жінок не збираються.

«Звичайно, у Верховній Раді можуть ухвалювати різні рішення. Але якщо люди будуть використовувати мозок, то заборони для жінок не відбудеться», – сказав Андрусів.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголошувала, що питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть. Проте, з 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності або професії споріднені з відповідними військово-обліковими спеціальностями, мають братися на військовий облік військовозобов’язаних. Такі зміни регламентує Наказ Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року.