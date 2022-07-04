Виплати переселенцям та виплати на дитину 2022 року: як отримати допомогу біженцям в Україні під час війни

Україна надаватиме своїм переселенцям фінансову допомогу. Про це заявив Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Просто, через Дію, на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони», – сказано в офіційному зверненні Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Отримати кошти на оплату комунальних послуг за притулок вимушених переселенців можна, скориставшись одним із наступних варіантів: