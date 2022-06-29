Як працює метро у Києві під час комендантської години

Повітряна тривога під час комендантської години: як працює метро в цей час розповіли у офіціному ТГ-каналі столичного метрополітену.

У разі оголошення повітряної тривоги під час комендантської години наступний алгоритм дій для використання підземних станцій метрополітену, як укриття:

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При вході в метрополітен, як укриття, обов’язково мати документ-посвідчення особи.

Прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна використовувати дзвоник біля вхідних дверей.

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Вночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

Просимо дотримуватися правил військового стану.

Нагадаємо, що комендантська година у столиці триває з 23:00 до 5:00.

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Зауважимо, що на час повітряної тривоги рух потягів на відкритій ділянці червоної лінії та проїзд поїздів через Південний міст на зеленій лінії призупиняється.

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