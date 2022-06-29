Як дізнатися, чи готовий закордонний паспорт

Перевірити, чи готовий біометричний закордонний паспорт, можна на офіційному сайті Державної міграційної служби України.

Важлива інформація станом на 13 чеврня 2022: українці зможуть отримувати внутрішні та закордонні паспорти закордоном

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З 25 червня 2022 громадяни зможуть оформляти нові та обмінювати старі паспорти через підрозділи Державної міграційної служби.

Як перевірити статус оформлення закордонного паспорту:

В розділі «Сервіси» обрати вкладення «Перевірка стану оформлення документів» і заповнити форму.

У першому слоті форми виберіть «Паспорт громадянина України для виїзду за кордон».

Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт – для дорослого чи для дитини.

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Потім необхідно буде ввести дані паспорта громадянина України (або свідоцства про народження дитини), на підставі якого здійснювалось оформлення.

Майте на увазі, що на період воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.

Є такі статуси оформлення документів:

Інформації не знайдено;

Документи прийнято /дата/. Здійснюється перевірка даних;

Дозвіл на персоналізацію паспорта надано /дата/;

Дані відправлено до центру персоналізації /дата/;

Документ персоналізовано та відправлено до підрозділу Міграційної служби /дата/;

Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ та може бути отриманий заявником.

Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ для подальшої передачі до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс».

Документ доставлений до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс» /дата/ та готовий до видачі.

Під час персоналізації документа ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» виявлено помилку в наборі даних /дата. Вам необхідно особисто звернутися за місцем подачі заяви-анкети.

Будьте уважні! Перевірку стану поданих документів можна здійснити тільки на наступний дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС. У випадку, коли протягом 48 годин з моменту подання заяви на оформлення інформація про документ відсутня у сервісі (статус «Інформації не знайдено»), потрібно звернутись до територіального підрозділу ДМС/ ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс», до якого подавалися документи.

Як перевірити стан оформлення закордонного паспорту, якщо документи були подані за кордоном

Отримати інформацію щодо стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, якщо документи на його оформлення подавалися до однієї із закордонних дипломатичних установ України можливо на сайті Міністерства закордонних справ України за цим посиланням.

За інформацією dmsu.gov.ua