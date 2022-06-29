«Я не можу второпати, як у світі спускають з рук очевидний терор»: Соня Плакидюк про реакцію світу на російську агресію

Соня Плакидюк озвучила питання, яке сьогодні хвилює кожного свідомого українця

Ми всі чекаємо, коли росію визнають країною-терористом у всьому світі, адже пробачати те, що коять російські військові не можна. Буча, Ірпінь, Маріуполь, Кременчук… І це тільки маленька частина міст, які постраждали від терористичних актів росії. Ми всі не розуміємо, чому за ці чотири місяці росію ще повністю не «закенселили».

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І експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» на Новому каналі, фешн-фотографиня Соня Плакидюк задається питанням, яке зараз хвилює кожного українця – чому щодо російської агресії досі працюють подвійні стандарти.

«Кожного разу, як чую цей звук (повітряна тривога, – прим. ред.) – стискається серце! Не стільки страшно за себе, скільки лячно за те, куди цього разу поцілить крилата ракета терористів. Я досі не можу второпати, як у світі, де тебе можуть закенселити за необачне інтерв’ю, спускають з рук очевидний терор, відверту брехню і масові жорстокі вбивства. Ще нещодавно світ був таким ніжним і вразливим, страшенно обурювався кожному утиску прав людини. Куди це все поділося? Запитання без відповіді», – написала Соня Плакидюк в своєму Instagram.

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