День Конституції: привітання у прозі

З Днем Конституції! Сьогодні, 28 червня, відзначається одне із найважливіших державних свят. У цьому матеріалі ми зібрали найкращі привітання у прозі з Днем Конституції України 2022 року, щоб у тебе була можливість порадувати всіх близьких теплими словами. Вибирай швидше!

28 червня 1996 року рішенням Верховної ради України була прийнята перша Конституція незалежної української держави. Процес роботи над проектом проходив практично безупинно. Депутати ВРУ перебували в сесійній залі всю ніч із 27 на 28 червня. Конституція України закріпила правові основи незалежної держави, її суверенітет і територіальну цілісність. Її прийняття вплинуло на підвищення авторитету країни на міжнародній арені.

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На честь прийняття Конституції Верховною радою було встановлено офіційне свято – День Конституції України. Цю дату українці відзначають щорічно 28 червня.

Привітання з Днем Конституції у прозі

Вітаю з загальнодержавним святом – Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров’я, бадьорості духа та впевненості у безхмарному майбутньому нашої держави. Будьмо разом у процесі побудови демократичного громадянського суспільства. Слава Україні!

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Від щирого серця вітаю вас з Днем Конституції України! У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави. Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії.

Той, хто не розуміє, скаже: «Що тут відзначати? Офіційне свято!». Насправді Конституція — паспорт країни. Тільки зріла держава може дозволити собі прийняти Основний Закон. Закон дає нам можливість щасливо жити в нашій улюбленій Україні. З Днем Конституції!

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Щиро вітаємо вас з визначним національним святом – Днем Конституції України! Нехай ця урочиста подія сповнює вас життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторських ідей, їх успішної реалізації у професійній царині. Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу!

Прийміть сердечні вітання з нагоди всенародного свята Дня Конституції України! Бажаю нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання – побудови заможної демократичної України. Щиро зичу вам доброго здоров’я, родинного благополуччя та життєвих гараздів!

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Вітаю Вас із державним святом – Днем Конституції України! Світовий досвід свідчить, що найуспішніше розвивається та суспільна система, в якій найбільш повно розкривається творчий потенціал людини. Саме вільна і відповідальна особа є головною рушійною силою сучасної цивілізації, творцем всіх складових суспільних відносин – політичних, економічних, соціальних, правових, етнічних, конфесійних, наукових, культурних. Конституція України 1996 року дала поштовх для продуктивного розвитку усіх галузей національного законодавства та сфер суспільного життя.

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