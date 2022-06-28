Переходь на українську легко: Реєструйся на безкоштовні курси проєкту «Єдині»

Ініціатива «Навчай українською», – проєкт «Єдині» починає реєстрацію на третій курс!

«Єдині» – це 28 днів підтримки у переході на українську мову.

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На вас чекатиме:

щоденні завдання та навчальні матеріали;

вебінари та онлайнові лекції;

розмовні клуби у зручному для вас форматі (онлайн чи офлайн);

дружнє середовище та коло однодумців.

Завдяки двом попереднім курсам майже 15 тисяч осіб вже перейшло на українську разом з нами. Ціль проєкту «Єдині» – допомогти 1 млн людей перейти на українську до кінця поточного року!

Фонд Олени Пінчук створив освітній онлайн курс для жінок-підприємиць

Старт нового курсу 4 липня!

Встигніть зареєструватися! Долучитися може кожен і з будь-якої точки світу.

Участь – абсолютно безкоштовна!

Потрібно лише залишити свої контакти у ґуґл-формі:

Організатори:

Ініціатива «Навчай українською» – це небайдужі громадяни, представники різних громадських організацій, які об’єдналися для популяризації української мови.

Проєкт відбувається за підтримки Уповноваженого із захисту державної мови.

Розмовляй українською – наближай перемогу! І будемо у цьому #єдині