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Фонд Олени Пінчук створив освітній онлайн курс для жінок-підприємиць

Фонд Олени Пінчук створив освітній онлайн курс для жінок-підприємиць

Тепер українки безкоштовно можуть здобути нові знання у сфері бізнесу

Фонд Олени Пінчук у партнерстві із UCU Business School та EdEra та за підтримки Фундації Кока-Кола створили освітній онлайн курс для жінок-підприємиць, який допоможе розпочати або масштабувати власну справу.

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Освітній курс стисло та за короткий час допоможе отримати знання і інструменти для ведення бізнесу, оцінити та структурувати бізнес ідеї, отримати зворотній зв’язок від команди викладачів та підтримку ком’юніті.

На кого розрахований цей курс?

Для дівчат, які:

  • давно мріяли розпочати власну справу, мають ідею, але не мають інструментів чи фінансування;
  • хочуть розпочати власну справу, але шукають ідею;
  • хочуть власної реалізації та прибутку від бізнесу;

Учасниці курсу також матимуть можливість поборотися за грант на підтримку їх бізнес ідей. Зареєструватися можна за посиланням.

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