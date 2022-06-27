27 червня 2022 російські війська нанеси авіаудар по Кременчуку Полтавської області. Дві крилаті ракети влучили в великий торгівельний центр “Амстор”, в якому в той момент було багато відвідувачів.

Як повідомляє мер Кременчука Віталій Малецький, є загиблі та постраждалі.

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Оновлення станом на 18:00 від ДСНС: 27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється).

До гасіння залучено 115 осіб та 20 од. техніки ДСНС. До місця пожежі слідує пожежний потяг Укрзалізниці та МОГ ДСНС України

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«Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити, – написав президент України Володимир Зеленський в своєму ТГ-каналі. – Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно».

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«Ракетний удар по ТРЦ із людьми в Кременчуці – черговий військовий злочин росіян», — заявив голова Полтавсткої ОВА Дмитро Лунін.

В мережі вже з’явились відео з середини ТЦ у Кременчузі. Це пекло. Справжнє пекло.