Карта авіаударів по Києву та іншим містам України 25-26 червня: Звідки летіли ракети та куди влучили

The New York Times виклали в мережу карту авіаударів крилатими ракетами по Києву та іншим українським містам 25 та 26 червня 2022 року, на якій можна відслідкувати траєкторії польоту ракет.

Російські війська завдали широкомасштабного удару крилатими ракетами по населеним пунктам по всій території України в суботу та неділю 25 та 26 червня 2022 року, повідомили українські чиновники, в рамках одного з найбільших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Ракети були запущені з бомбардувальників у білоруському повітряному просторі, з військових кораблів у Чорному морі та з літаків, що літали над Каспійським морем.

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Українська розвідка повідомила, що шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 вилетіли з аеродрому Шайківка в Калузькій області Росії, пролетівши над Смоленськом, перш ніж увійти в повітряний простір Білорусі. За словами чиновників, коли вони опинилися приблизно в 30 милях від українського кордону, вони випустили щонайменше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії. За словами військових, ракети вразили цілі в північній частині країни.

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Мер південного міста Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив у телеграмі, що російські війська вразили цивільну інфраструктуру ракетами, запущеними з окупованої росією території.

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За словами чиновників, росія випустила нову ракету по Шевченківському району міста Києва в неділю 26 червня, влучивши в житловий будинок, загинула щонайменше одна людина. Інший вибух пошкодив сусідній дитсадок. Це був перший напад на українську столицю за кілька тижнів. Речник командування Повітряних сил України повідомив, що ракети великої дальності були запущені з літаків, які пролітали над Каспійським морем, що знаходиться понад 900 миль на південний схід від Києва.

За матеріалами New York Times