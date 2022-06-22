Як оформити допомогу 5000-30000 Євро від Європейського суду з прав людини

Відтепер українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро. Про це повідомляють Міністерстві цифрової трансформації України.

Як же отримати від 5 000 до 30 000 євро від Європейського Союзу?

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Для отримання виплат від ЄС потрібно лише подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

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Як подати заяву?

Заповніть форму на сайті. Завантажте документ на комп‘ютер, роздрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті). Надішліть заяву в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безоплатна).

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Термін розгляду заяви може становити від одного року.

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З додатковими питаннями звертайтеся до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті. Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини реалізовано швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.