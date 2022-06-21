Як поїхати від війни до Угорщини? Маршрути, умови та корисні посилання

Від початку російського вторгнення минуло вже більше місяця. Українські збройні сили дають гідну відсіч окупантам. Проте українці продовжують залишати свої домівки в пошуках безпеки за кордоном. Багато хто з наших громадян залишається в сусідніх з Україною країнах. Однією з таких є Угорщина. Тому давайте розберемся, як потрапити до цієї країни, скільки та в якому статусі там можна перебувати, та чого чекати від уряду.

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Під час війни громадяни України можуть виїхати до Угорщини з території України у пунктах пропуску через Державний кордон України за будь-яким документами. Найбільш типовою є ситуація, коли один з батьків виїжджає за паспортом громадянина України (внутрішнім паспортом), а дитина – за свідоцтвом про народження. Однак якщо є можливість,краще мати з собою закордонні паспорти. Якщо ви лікуєтеся чи маєте потребу в лікуванні – краще також мати свою медичну історію.

Натомість для того, щоб приїхати до Угорщини з території іншої країни, необхідно дотримуватися існуючого режиму поїздок між державами.

Нагадуємо, що в середині країн Шенгенської зони, до яких належить і Угорщина, при перетині національних кордонів прикордонний контроль не здійснюється.

Куди йти для реєстрації в Угорщині?

Особи, які приїжджають з України, можуть мати право на заяву про отримання статусу тимчасового захисту. Даний статус відрізняється від 30-денної посвідки на проживання, яка видається на кордоні. Статус тимчасового захисту дає право на отримання тимчасового житла, роботу та доступ до освіти.

Статус діятиме до 1 червня, але може бути подовженим урядом Угорщини.

Усі українські громадяни та люди, які були громадянами України та людьми, які проживали в Україні як визнані біженці, можуть подати заяву на отримання цього статусу до офісів Управління з надання притулку (NDGAP) по всій країні або в будь-якому відділенні обслуговування клієнтів Національного Генерального Управління у Справах Іноземців.

Статус тимчасового захисту надає право на проживання доти, доки триває війна.

Статус тимчасового захисту не дає права подорожувати в межах Європейського Союзу або проживати в іншій державі ЄС.

https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine-arrivals/

Які права мають українські переселенці в Угорщині?

Ті, хто отримав тимчасовий захист, можуть влаштуватися на певні робочі місця без додаткового дозволу. В теперішній ситуації прохачі тимчасового захисту можуть отримати дозвіл на роботу в спрощеному режимі і на інші робочі місця. Якщо прохачі тимчасового захисту не мають житла, держава забезпечить їх їм. Просителям тимчасового захисту забезпечують харчування, а дітям – навчання.

Прохачі тимчасового захисту отримають угорське посвідчення особи, однак воно відрізнятиметься від посвідчення особи угорських громадян.

Яку грошову допомогу надають українським біженцям в Угорщині?

Якщо ви маєте статус біженця або статус особи, що потребує додаткового захисту, ви маєте ті самі права, що й громадяни Угорщини. Ви маєте право на основні соціальні виплати та допомогу, яку мають угорські громадяни у подібній ситуації.

Сімейна допомога – családi pótlék (угорська назва) – це щомісячна допомога, яка призначається за кожну дитину від народження до досягнення нею 20-річного віку, яка продовжує відвідувати школу/заклад вищої освіти (або 23 роки для дітей з особливими потребами). Це універсальна допомога, тобто ви отримаєте її незалежно від вашого фінансового чи економічного становища.

Регулярна допомога на захист дитини – Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény (угорська назва) є формою натуральної та фінансової соціальної підтримки сімей з дітьми, які потребують допомоги, що складається з безкоштовного харчування в школі/ під час шкільних канікул та фінансової допомоги двічі на рік.

Підтримка матерів – Anyasági támogatás (угорська назва) одноразова грошова допомога після кожних пологів (включаючи мертвонародження) незалежно від матеріального становища.

Допомога по догляду за дитиною – Gyermekgondozást segítő ellátás /GyED (угорська назва): щомісячна допомога та допомога після кожної дитини до досягнення ними віку 2 років (у разі близнюків – 3 роки) / до 3 років (у випадку близнюків, поки вони не підуть до школи) на основі певних передумов.

Допомога для шукачів роботи – Álláskeresési járadék (угорська назва) щомісячна допомога для шукачів роботи протягом 90 днів з певними умовами.

Інші види допомоги:

Існують деякі форми нефінансової (натуральної) соціальної допомоги (харчування, шкільне харчування, матеріали), які зазвичай можна вимагати від муніципалітетів, де зареєстрована ваша постійна адреса, наприклад, звільнення від плати за прописані лікарем ліки (безкоштовні або дешевші ліки), безкоштовне або пільгове дитяче харчування в закладах та безкоштовне святкове харчування для дітей, а також одноразова матеріальна допомога на захист дітей (підтримка при купівлі підручників і навчальних матеріалів, поглинання плати за навчання тощо)

https://help.unhcr.org/hungary/uk/help/counselling/

У якому банку Угорщини можна відкрити рахунок українцям?

Перевагою відкриття рахунку в угорському банку є лояльність до іноземних клієнтів та мінімальна кількість обов’язкових документів. Що потрібно мати із собою для того щоб відкрити рахунок? Багато банків дають можливість відкрити рахунок при наявності лише документа, який підтверджує особу. Звісно, краще передбачити і взяти все, що може знадобитися:

документ, що підтверджує особу – паспорт

картка внж

контракт робочий

документ, який підтверджує місце проживання

З усіх документів, звісно, потрібно зняти копії, і тоді вже можна йти в будь-яке відділення банку, щоб відкрити рахунок.

В Угорщині обмін готівкової гривні здійснює OTP Bank.

У відділеннях цього банку українські громадяни можуть обміняти гривню на угорські форинти у межах ліміту 15000 грн за одну транзакцію.

Крім того, банк пропонує відкрити рахунок у форинтах у спеціальних відділеннях OTP Bank в Угорщині, що надають цю послугу.

Зв’язок і інтернет

Два найбільші оператори – Magyar Telekom і Vodafone Угорщина – роздають безкоштовні SIM–карти та мобільні пристрої на прикордонних пунктах пропуску в Захоні, Лоні та Тисабечі. У Будапешті також можна знайти пункти збору в торговому центрі WestEnd біля Західного залізничного вокзалу.

На всі базові українські номери (стаціонарні та мобільні) телефонувати можна безкоштовно. Також провайдери запровадили безкоштовний роумінг в Україні.

Передплачені SIM–картки також можна придбати в супермаркетах (зазвичай у касах) або в магазинах Telekom і Vodafone. Magyar Telekom. Тариф: Domino Fix. Умови: 500 МБ інтернету та 40 хв. Розмов.

Вартість: безкоштовно

Vodafone Угорщина

Оператор активує картку для українців у своїх магазинах. Вона передбачає безкоштовні дзвінки та 5 ГБ інтернету. Отримати картку можна у будь–якому магазині Vodafone в Угорщині. Для цього потрібно мати з собою паспорт/посвідчення особи/посвідчення водія.

Як українським переселенцям орендувати житло в Угорщині?

Як біженець або особа, яка потребує додаткового захисту, а також як особа зі статусом із забороною на відображення (гуманітарний захист), ви можете провести до 30 днів у центрі-притулку після отримання рішення про статус. Після закінчення 30 днів імміграційний орган (Національне управління поліції з питань іноземців, яке угорською називається «OIF») надсилає вам письмову заяву про те, що вам потрібно залишити центр.

Протягом цих 30 днів серед інших завдань – таких, як отримати необхідного свідчення особи, медичного страхування та подальших документів – вам потрібно буде знайти житло. У цьому вам допоможуть соціальні працівники центру.

https://help.unhcr.org/hungary/uk/living/

Як влаштувати дитину у дитсадок/школу в Угорщині?

Сім’ї, які подають документи на отримання притулку в країні, можуть віддавати своїх дітей до місцевих дитсадків і шкіл. Учні середньої школи також матимуть можливість скласти випускні іспити в Угорщині. Деякі студенти університету також можуть продовжити навчання тут, оскільки Печський університет та Університет Корвіна в Будапешті запропонували цю можливість.

Сюди також можуть ходити українські діти, які не зареєстровані для отримання статусу притулку, але мають дозвіл на проживання більше трьох місяців.

https://help.unhcr.org/hungary/uk/help/education/

Як українцям влаштуватися на роботу в Угорщині?

Якщо ви маєте статус біженця або додатковий захист, ви маєте такі ж права, як і угорці щодо працевлаштування (за винятком роботи в державному секторі та робіт, які вимагають угорського громадянства). Важливо, що вам не потрібен окремий дозвіл на роботу.

Якщо вам потрібна порада щодо того, як і де шукати роботу, писати заявки, резюме та мотиваційні листи, а також якщо вам потрібна консультація з питань трудових прав і законодавства, питань зайнятості та безробіття та різних організацій, зверніться до:

https://menedek.hu/en/contact

https://nextstepeu.org/contact/

https://vakula.club/robota-za-kordonom/robota-v-ugorshchini

Благодійної організації Kalunba, надіславши електронний лист на адресу kalunbameeting@gmail.com.

Корисні ресурси та групи:

https://invite.viber.com/

https://www.facebook.com/groups/302211538565433/

https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine-arrivals/

https://t.me/hungaryua

https://t.me/HUvolunteerswithUA

https://uk-ua.facebook.com/groups/103974749707655/

https://www.facebook.com/jednisty/