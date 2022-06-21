Як поїхати від війни до Німеччини? Маршрути, умови та корисні посилання

З початку повномасштабної війни росії проти України Батьківщину залишило вже понад три мільйони громадян. Рятуючись від війни, вони переміщаються до країн Європи. Однією з таких є Німеччина. Тому давайте розберемося, як потрапити до цієї країни, скільки та в якому статусі там можна перебувати, та чого чекати від уряду.

Як виїхати:

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Для того, щоб опинитися на території країни, українцям не потрібен біометричний паспорт або віза – можна в’їхати за внутрішнім документом (для дорослих) та свідоцтвом про народження (для дітей). Це стосується всіх осіб, які перебували на території України 24 лютого. Правило поки що діє до 23 травня 2022 року.

Щоб потрапити до Німеччини, треба спочатку перетнути кордон країни ЄС, що межує з Україною, наприклад, Польщі.

Найбільш поширений варіант – приїхати до Німеччини поїздом. Вони йдуть зі станцій у Гдині, Познані, Варшаві, Пшемислі, Кракові та Вроцлаві в Польщі, з Будапешта в Угорщині і з Праги в Чеській Республіці. Більшість потягів з Польщі прямують до Берліна, проте деякі йдуть і до Франкфурта на Одері, Котбуса й Ганновера. З Будапешта – через Відень у Мюнхен, Нюрнберг або Пассау, а з Праги – в Дрезден.

Для українців проїзд поїздом безкоштовний, квиток не потрібен.

Німеччина поїздом:

https://rail.cc/uk/germany-train

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje/wyszukiwarka-polaczen.html

Під час проїзду волонтери надають харчування, медичну допомогу та всі необхідні речі аж до зарядки для телефону. На вокзалі ви можете звернутися до поліцейських, якщо вам потрібна допомога.

Якщо хочете поїхати в інше місто, можете придбати безкоштовний квиток на вокзалі й вирушити в Бельгію, Данію, Францію, Люксембург, Нідерланди, Австрію, Польщу, Швейцарію, Словаччину, Чехію і Південний Тіроль.

Наразі для українців у Німеччині запровадили безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Достатньо лише показати контролеру паспорт зі штампом про перетин кордону.

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Як отримати статус біженця в Німеччині

Для того, щоб отримати статус біженця, українцю необхідно звернутися у спеціальний центр (його адресу підкажуть волонтери в конкретному місті). Потім потрібно пройти інтерв’ю, заповнити форму й подати заявку. Час очікування статусу становить близько шести місяців, на цей період держава надає допомогу з безробіття (385 євро), житло та харчування.

Існує альтернатива – тимчасовий захист, його українці отримують автоматично, перетинаючи кордон. Він залишає за собою право на набуття статусу біженця, але відкриває нашим громадянам доступ до ринку праці, освіти, медицини та допомоги. Для того, щоб легалізуватися в країні, потрібно звернутися у спеціальні центри конкретного міста, де вам видадуть документ, в якому описаний ваш статус і права.

https://migrant.biz.ua/nimechina/emigraciya-de/bizhenci-u-nimechchini.html

Також біженцям у Німеччині надаються такі основні види допомоги та фінансової підтримки:

Кожному іноземцю видаються:

гроші на кишенькові витрати – 135 євро для дорослого, для пар – 244 євро, а за кожну дитину вони отримують додатково 80 євро;

натуральні виплати;

оплата житла та інших фактичних витрат;

соціальна допомога.

https://www.bgk-verein.de/first-information/

https://ukr-dim.de/refugees/

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrainy-u-nimechchyni-shcho-treba-znaty-pro-reiestratsiiu-zhytlo-vyplaty/av-61166182

Чи можливо оформити тимчасовий захист з українським внутрішнім паспортом?

Процедура оформлення тимчасового захисту максимально спрощена. Наприклад, в адміністрації району Райн-Зіг повідомили, що достатньо надіслати копію паспорта електронною поштою і вказати адресу фактичного перебування в Німеччині. Після цього на зазначену адресу надійдуть анкети. Заповнені документи можна відсканувати й відправити електронною поштою до відділу реєстрації іноземних громадян. Таким чином процедура оформлення тимчасового захисту на перший рік буде вважатися пройденою. Чи треба буде вклеювати у паспорт відповідний дозвіл на перебування, поки що незрозуміло. Всі процедури на місцях подекуди ще не затверджені. У відомстві з питань іноземців в адміністрації району Райн-Зіг наголосили, що прийматимуть для оформлення статусу й українські внутрішні документи – навіть без перекладу. Так само перепоною не будуть і документи, термін дії яких сплив, запевнили у відомстві.

Знайти місце для тимчасового перебування можна у центрах прийому біженців. Там же надають потрібну медичну допомогу. У Берліні такий центр знаходиться за адресою: Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf.

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrainy-u-nimechchyni-yak-oformyty-dokumenty-yaki-sotsialni-harantii/a-61100748

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Як оформити дозвіл на роботу?

Як зазначає на своєму сайті міністерство внутрішніх справ Німеччини, для роботи українцям, які втекли від війни, потрібно отримати дозвіл на роботу у відомстві у справах іноземців. Згідно з рекомендацією міністерства, у дозволах на перебування має зазначатися право на роботу, навіть якщо біженець з України ще не знайшов конкретне робоче місце. У пошуку роботи, зазначають у міністерстві, особи, які отримали право на перебування за Директивою про тимчасовий захист, мають право на допомогу Агенції з працевлаштування. Варто врахувати, що доходи від роботи в Німеччині несумісні з отриманням соціальної допомоги, яка надається біженцям. Додаткові заробітки для отримувачів соціальної допомоги призводять до скорочення розміру допомоги.

Українським біженцям з тимчасовим захистом разом із дозволом на перебування видається також дозвіл на роботу. Без дозволу на перебування в країні заборонено розпочинати роботу, адже тоді ви працюватимете нелегально, і є можливість отримати штраф.

https://realist.online/ukr/news/jak-oformiti-dozvil-na-robotu-dlja-bizhentsiv-ta-jaka-minimalna-zarplata-v-nimechchini-detalno

Яка соціальна допомога надається українським біженцям?

Українці, які подали заяву на тимчасовий захист за §24 Закону про правовий статус іноземних громадян, мають право на соціальну допомогу, аналогічну до осіб, які подали заяву на отримання притулку. Відповідно до закону про соціальні гарантії для шукачів притулку, біженцям надається допомога, яка має покривати витрати на харчування, опалення, одяг, здоров’я і базові побутові витрати, а також «особисті» витрати, такі як, наприклад, відвідання культурних заходів. Для осіб, які проживають у притулках для біженців, зазвичай значна частина цих потреб може покриватися наданням речової допомоги – одягу, харчів чи меблів, проїзних на громадський транспорт або квитків на заходи, на розсуд соціальних служб.

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrainy-u-nimechchyni-yak-oformyty-dokumenty-yaki-sotsialni-harantii/a-61100748

Чи надається медичне страхування?

Ні. Повноцінне медичне страхування матимуть лише працевлаштовані біженці. Біженцям, які не працюватимуть, у соціальних відомствах видають ваучери на медичні послуги, з якими можна звертитися до лікарів, або картки здоров’я. На відміну від повноцінного медичного страхування, біженці мають право на обмежений перелік медичних послуг. Йдеться передусім про гостро необхідну, невідкладну допомогу. Якщо потрібні операції або інші складні послуги, вони можуть надаватися за попередньою заявою до соціального відомства.

Яке житло надається?

На відміну від осіб, які подали заяву на притулок, українці, що перебувають у Німеччині за §24 Закону про правовий статус іноземних громадян, не мусять мешкати в гуртожитках чи притулках для біженців.

Знайти тимчасове житло пропонують сервіси:

Unterkunft Ukraine, https://unterkunft-ukraine.de/

Immoscout24, https://www.immobilienscout24.de/lp/hilfe-fuer-die-ukraine.html

Wunderflats. https://wunderflats.com/page/ukraine/home-de

https://www.dw.com/uk/yak-ukrainskym-bizhentsiam-znaity-zhytlo-u-nimechchyni/a-61168450

Безкоштовно вивчити німецьку можна на мовних курсах:

Онлайн-курс від Deutsche Welle

Курси від народного університету Volkshochschule. Навчання відбувається офлайн у закладах по всьому Берліну. Більшість курсів платні, частину можна придбати зі знижкою.

Онлайн-курси від VHS Lernportal

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Вимоги до власників тварин

Вони можуть перетинати кордон із домашніми улюбленцями без попереднього подання заяви на дозвіл для в’їзду. Вже в Німеччині за місцем проживання господарям рекомендують зв’язатися з місцевою ветеринарною службою, щоб перевірити стан здоров’я тварини.

Організації Berliner Tiertafel та Humane Society International надають допомогу домашнім улюбленцям біженців з України безкоштовно. Тут можна отримати корм та консультацію ветеринара.

Спільноти для діаспори українців в Німеччині:

https://ru-ru.facebook.com/groups/ukinim/

https://www.facebook.com/groups/Jednist/?ref=share

https://www.facebook.com/groups/624314044433235/?ref=share

https://ukr-dim.de/

Чати допомоги для біженців:

https://t.me/+ZM7gZZfM8Wc2YWM6

– https://t.me/germanyhelpsukraine

– https://t.me/ru_de_help

– https://t.me/helpUkraine_Gemany

– https://t.me/refugees_in_Germany

Інфодошка для українців у Німеччині:

https://ukrainians-in-germany.notion.site/ukrainians-in-germany/e23d60b57cd74ad194fc4a440759d345

https://europeservice.com.ua/news/tpost/0up3iugle1-ukrants-u-nmechchin-povna-nstruktsya-dly

Відкриття банківського рахунку для біженців

Наявність банківського рахунку є важливим для участі у громадському житті Німеччини. Завдяки цьому ви можете оплачувати рахунки, наприклад, за оренду, електроенергію, газ, а також отримувати гроші, наприклад, заробітну плату, соціальну допомогу, а також зберігати їх. Це називається основний рахунок (Basiskonto). Ви можете самостійно обирати банк. При виборі слід звернути увагу зокрема на те, де можна безкоштовно зняти гроші, та які стягуються комісії за ведення банківського рахунку, оскільки вони можуть бути різними. Тут варто порівняти. Перекладач може допомогти під час відкриття банківського рахунку, якщо ви погано володієте німецькою чи англійською. Краще перепитати, якщо щось неправильно зрозуміли.

Подати заяву на відкриття рахунку можна в кожній філії ощадкаси, народного, Райффайзенбанку чи будь-якого іншого банку. Оформити та користуватися банківським рахунком також можна через прямий банк (Direktbank) в інтернеті. При оформленні рахунку всі банки перевіряють вашу особу. Під час перевірки необхідно пред’явити паспорт та довідку про реєстрацію.

У багатьох банках за ведення рахунку потрібно сплачувати комісію. Банківський рахунок дає можливість поповнювати його та знімати з нього кошти, а також призначений для отримання зарплати, переказу орендної плати чи одержання соціальних виплат. Банківською карткою можна проводити безготівкову оплату та знімати гроші в банкоматах. Якщо ви знімаєте готівку в банкоматах, які належать до вашого банку, ця послуга є безкоштовною. Якщо знімаєте готівку у банкоматах, що не належать до вашого банку чи банківської групи, тоді в більшості випадків доведеться платити комісію.

Мобільний зв’язок та інтернет:

Deutsche Telekom ─ найбільша в країні (колишня T-mobile). SIM-карту можна замовити з доставкою додому на сайті компанії. Vodafone Germany ─ підрозділ британського однойменного оператора. Найшвидший інтернет-трафік. О2 ─ належить іспанській Telefo. Стартові базові пакети поширюються безкоштовно.

Крім того, є кілька віртуальних субоператорів, що надають пакети дешевше, але без інтернету. Тарифи, зони покриття і якість послуг в різних регіонах країни відрізняються через специфіку розподілу частот.

SIM-карти продаються повсюдно. Для іноземців обмежень немає. Правда, після покупки обов’язкова процедура реєстрації.

Активація здійснюється в салонах зв’язку або в режимі онлайн. Будуть потрібні персональні дані та фото на тлі розвороту паспорта. Процедура безкоштовна, користуватися пакетом можна відразу.

Практично вся територія країни покрита 3G і 4G, тому мобільний інтернет для туристів у Німеччині не проблема. Щоправда, без контракту на два роки LTE не підключити.

Перш ніж вибрати провайдера, є сенс просканувати мережу. Ще краще скористатися спеціальним сайтом. Внутрішній роумінг на дзвінки і SMS в Євросоюзі був скасований два роки тому, і своя сім-карта для туриста ─ дуже вигідне рішення.

Ці компанії надають стаціонарний німецький інтернет:

1&1 ─ максимальна вигода. Абонентна плата 10-20 євро на місяць цілком прийнятна;

Deutsche Telekom ─ стабільне підключення в будь-якій точці країни;

О2 ─ найнижчий тариф – від 7 євро, але і швидкість з’єднання менша.

Багато провайдерів мобільного зв’язку надають можливість безкоштовно телефонувати та надсилати повідомлення в Україну. Серед них – Telekom, Vodafone, Congstar, ja!mobil, PENNY mobil, FCB mobil, Sipgate, Pyur, o2. На інформаційних точках у центрах прийому переселенців часто видають безкоштовні німецькі SIM-картки.

Як влаштувати дитину в школу та дитсадок:

Діти українських переселенців можуть безкоштовно відвідувати дитсадки та школи в Німеччині. Для цього протягом перших тижнів після в’їзду в країну слід звернутися до соціальної служби та служби з питань молоді в тому місті, де проживає родина. Умови щодо вступу в школу можуть відрізнятися – вони свої в кожному федеральному окрузі.

Гаряча лінія для українців щодо вакцинації та запису дітей до школи: +493090838111. Лінія працює з понеділка по п’ятницю, з 9-ї до 15-ї години. Можна написати запитання на електронну адресу: ukraine@ba-mitte.berlin.de.

Система німецької освіти така:

початкова школа – Grundschule – з 1-го по 4-й клас. У початковій школі дітям не ставлять оцінок, а оцінюють на словах або з допомогою наліпок: сонечко, смайлик тощо.

– Grundschule – з 1-го по 4-й клас. У початковій школі дітям не ставлять оцінок, а оцінюють на словах або з допомогою наліпок: сонечко, смайлик тощо. середня школа – після четвертого класу шкільні викладачі рекомендують тип школи, де далі навчатиметься дитина: головна школа – Hauptschule, де готують до ремісничих професій, реальна школа – Realschule, де більший набір шкільних предметів, гімназія – Gymnasium, найпрестижніший вид середньої освіти. Тут навчаються до 13-го класу. Лише після закінчення гімназії можна вступати в університети та інші вищі навчальні заклади;

– після четвертого класу шкільні викладачі рекомендують тип школи, де далі навчатиметься дитина: головна школа – Hauptschule, де готують до ремісничих професій, реальна школа – Realschule, де більший набір шкільних предметів, гімназія – Gymnasium, найпрестижніший вид середньої освіти. Тут навчаються до 13-го класу. Лише після закінчення гімназії можна вступати в університети та інші вищі навчальні заклади; вища освіта– університети. Три роки потрібно вчитися, щоб здобути ступінь бакалавра, і ще один – аби здобути ступінь майстра, Master of Arts.

Шкала оцінювання відрізняється від української школи: що менша оцінка, то вона краща. 1 бал означає «відмінно», а найнижча оцінка – 6 балів – означає «погано».

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Історія українки Анастасії Горностай

Я виїжджала з Рівного до Кракова, і ми перетинали кордон у Шегині, це Львівська область. Стояли на кордоні добу,(бо виїжджали 26 лютого, тоді було багато людей). Волонтери постійно під’їжджали, кормили супом, бутербродами, поїли чаєм. Перетинала кордон без закордонного паспорту, з цим все окей. Одразу на польському кордоні в Шегині стоять автобуси, що безкоштовно відвозять, куди потрібно. Також там є волонтери, які годують. Мене висадили на вокзалі в Кракові, де я чекала інше авто, яке завезе просто до мами в Кельн. На тому ж вокзалі працюють волонтери, які можуть вам купити квиток на потяг або автобус до Німеччини. Після приїзду в Німеччину потрібно прописатися. Це є обов’язковим, адже працювати офіційно без прописки ви не зможете. У пункті прийому для біженців, які є в кожному місті (у Кельні це Blau-Gelbes Kreuz https://www.bgk-verein.de/first-information (https://www.bgk-verein.de/first-information/), надають всю потрібну інформацію про оформлення статусів :

Біженця: його можуть отримати громадяни України, які залишили територію України через війну, а також особи, які легально проживали на території України, але мають громадянство інших країн. Особи без громадянства також можуть запросити статус біженця.

Статус біженця надає такі гарантії: право на проживання в таборі біженців, медичну допомогу, освіту для дітей, щомісячну грошову допомогу, доступ до ринку праці.

Але є й певні обмеження:

неможливість залишити приймаючу країну до моменту отримання статусу;

неможливість повернутися до України після отримання статусу;

позбавлення особистих документів (видається посвідчення на проживання);

неможливість працевлаштуватися до моменту отримання статусу, а також у разі відмови надання такого статусу.

Тимчасово захищеного. Отримати тимчасовий захист можуть:

Громадяни України, які проживали в країні включно до 24 лютого й були вимушені залишити її через війну.

Особи, які отримали політичний притулок в Україні.

Громадяни інших країн, які легально перебували на території України.

Особи без громадянства.

Цей статус надає такі гарантії: право на освіту, медичне страхування, право на постійне проживання терміном на один рік із можливим продовженням до трьох років, доступ до ринку праці, соціальну допомогу. Також вам знайдуть житло, одяг, їжу та ін. У будь-якому випадку якщо ви маєте зв’язок із волонтерами, то не пропадете – зараз у Європі всі піклуються й бажають допомогти українцям.