Як поїхати від війни до Італії? Маршрути, умови та корисні посилання

Російський агресор продовжує вести нещадну війну проти України, а тому багато українців у пошуку безпеки вимушено залишають свої домівки, країну та вирушають за кордон. Хтось залишається у прикордонних з Батьківщиною країнах, а хтось просувається далі. Однією з країн ЄС, що надає прихисток українцям, які тікають від війни, є Італія. Тому давайте розберемся, як потрапити до Італії, скільки та в якому статусі там можна перебувати, та чого чекати від уряду.

Куди краще поїхати від війни в Україні: умови в різних країнах та корисні посилання

Related video

Куди йти для реєстрації в Італії?

Залежно від регіону, до якого ви прибуваєте, заповніть форму посольства/консульства України в Італії.

Для регіонів Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZ2BA5TeK2XVqNeT4XJW72ZGdHcokPE65fzEiOi2uozyG3w/viewform.

Для регіонів Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D’Aosta, Veneto – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform?fbclid=IwAR0y2Esix-_pN_SWeKnFaBMoHXu-0AZxpYK3eeHqZGMVhhWMI-2hkpV2wLo.

Для Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0rLa4XUiw8iDetZinZAiglv-HdYDRGV9meNrNCFaAYOOQOg/viewform.

Протягом 48 годин після в’їзду в Італію у відділенні санітарної служби (ASL) за місцем проживання зробіть тест на виявлення SARS-CoV-2. В тому ж відділенні санітарної служби отримайте код STP (або картку SSR для дітей та вагітних жінок) – це дасть доступ до системи медичного обслуговування. Протягом п’яти днів після здачі тесту необхідно дотримуватися режиму самонагляду з обов’язковим носінням маски типу FFP2.

Протягом 8 днів після в’їзду в Італію повідомте місцеві органи про свою присутність на території (Dichiarazione di presenza). Для цього, зверніться до будь-якого представництва поліції (Polizia di Stato: Questura/Commissariato). У відділенні поліції (Polizia di Stato: Questura/Commissariato) з’ясуйте порядок оформлення дозволу на проживання в Італії (Рermesso di soggiorno) у випадку возз’єднання сім’ї/подання запиту на гуманітарний захист тощо. Поцікавтеся, чи можна одразу призначити зустріч для подачі документів для оформлення дозволу на проживання.

Які права є в українських переселенців в Італії?

Жителям України, які змушені рятуватися від війни, надається тимчасовий захист, який діє протягом одного року з можливістю продовження на наступні шість місяців двічі (тобто максимум ще на один рік) та забезпечує право на проживання, медичне обслуговування, доступ до житла, ринку праці та освіти. Громадянам, які прибули в Італію до початку агресії Росії проти України і чий термін перебування на законних підставах на території Італії закінчується, необхідно звернутися до найближчого відділення міграційної служби (Questura) з клопотанням продовжити термін перебування (задекларувати свою присутність) або оформити тимчасовий дозвіл на проживання. У разі будь-яких сумнівів щодо вашого перебування в Італії, ви завжди можете звернутися до Головного відділення поліції – імміграційної служби (Questura) або до найближчого до вас комісаріату державної поліції.

Спільноти для діаспори українців:

https://www.facebook.com/groups/354776636844/

https://www.instagram.com/ukraintsi_v_italii/

https://t.me/dodomu_italia_ucraina

Що треба врахувати при в’їзді в Італію?

Документи:

Перевірте наявність і дійсність свого закордонного паспорта. За потреби зверніться до Посольства України в Римі або Генеральних консульств України в Мілані або Неаполі: Посольство України в Італії (консульський відділ) +393519886823 Roma, via Monte Pramaggiore, 13; Генеральне консульство України в Мілані +393487254038 Milano, via Ludovico di Breme, 11; Генеральне консульство України в Неаполі +393277364822 Napoli, via G.Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int.5-6.

Громадський транспорт:

Безкоштовно подорожувати Італією громадяни України можуть впродовж п’яти днів з моменту в’їзду у країну. Положення передбачає безкоштовний проїзд у поїздах компанії Trenitalia (Group FS), які здійснюють міжміські перевезення, євросіті та регіональні сполучення, а також подорожі на морському транспорті та в мережі автомагістралей. Для безплатного проїзду з собою слід мати документи, які підтверджують українське громадянство та час приїзду в Італію. Також в Італії українці можуть безкоштовно переміщатися автобусами MarinoBus і Flixbus. До 30 квітня усі лінії громадьского транспорту, якими керує компанія Autoguidovie доступні для громадян України безкоштовно. Для того, щоб отримати доступ до послуги та у разі перевірок необхідно буде пред’явити документ-посвідчення.

Зв’язок та інтернет в Італії

Telecom Italia дає українцям можливість безкоштовно користуватися безлімітним інтернетом та необмеженими дзвінками протягом тижня. Активувати послугу і купити карту можна в одному з магазинів TIM або зателефонувавши за номером 119.

Своїм абонентам в Італії Vodafone пропонує 1000 хвилин безкоштовних дзвінків + необмежені SMS та відеодзвінки протягом наступних двох місяців. Також компанія Vodafone Italy пообіцяла роздати 200 SIM-карт та 200 мобільних телефонів для українських біженців, які прибули в Італію. Невідомо, скільки вже карт роздали.

Оплатити послуги операторів можна у більшості великих супермаркетів. Разом із карткою оператора там видадуть окремий чек з кодом, який треба відправити через SMS. Розрахуватися за звʼязок у банкоматі можна лише банкоматною карткою, – а не класичною кредитною, – яку випускають італійські банки. Деякі оператори приймають платежі через PayPal.

Пункти прийому біженців в Італії

В Італії створені центри допомоги біженцям. Вони розташовані у місцях найбільшого зосередження громадян України, які змушені рятуватися від війни.

Рим: телефон гарячої лінії 800938873;

Регіон Лаціо: телефон гарячої лінії 803555 (+390699509292 для дзвінків з-за кордону);

Неаполь: via J. F. Kennedy, 54-Zona Fuorigrotta;

Мілан: телефон гарячої лінії 020202;

Флоренція та Регіон Тоскана: +393896674128;

Регіон П’ємонте: +393516906640;

Больцано: +393351438701;

Регіон Венето: + 393898745065.

Що потрібно для оренди житла в Італії?

Якщо ви перебуваєте у Римі й не маєте житла, вам необхідно звернутися за телефоном гарячої лінії 800938873 або надіслати запит на електрону пошту emergenza.ucraina@comune.roma.it. Також ви можете звернутися до відділень Префектури у місті, в якому знаходитесь, пояснивши вашу ситуацію та необхідність влаштування у приймальних закладах. Кількість доступних соціальних або громадських будинків в Італії дуже обмежена, тому оренда приватного житла нерідко може стати чи не єдиним способом найму житла.

Посилання:

https://prykhystok.gov.ua/?fbclid=IwAR06Cz6EhRFPN-88CsjQuv4nkHL03_9IqAFoaPxEzymhnkgCntGdxA_ov74

https://www.idealista.it/affitto-case/firenze-provincia/

https://www.immobiliare.it

https://www.subito.it

Як влаштувати дитину в дитсадок/школу/університет в Італії?

Законодавство Італії передбачає, що всі діти та підлітки, незалежно від їхнього статусу, мають право на освіту та зобов’язані ходити до школи до 16 років. Це означає, що всі діти віком від 6 до 16 років, які перебувають на території Італії, повинні бути зареєстровані у школі та регулярно відвідувати її. Після отримання заяви про зарахування іноземного громадянина, школа затребує документи, аналогічні до тих, які вимагають для італійських дітей. Зверніть увагу, що відсутність реєстрації місця проживання або попереднього навчання не може перешкодити дитині вступити до школи. Заяву на зарахування до шкіл усіх рівнів необхідно заповнювати онлайн на вебсайті Міносвіти. У випадку, якщо родина не має доступу до інтернету та/або комп’ютера, школа, на яку претендує дитина, може, за запитом, надати допомогу в реєстрації заяви. Більш детальну інформацію можна знайти на вебсайті refugee.info.

Особи, які досягли 16-річного віку, які мають дійсний дозвіл на перебування, мають право відвідувати державні школи для дорослих на тих же умовах, що й громадяни Італії. Учбові заняття для дорослих можуть відбуватися в нічних державних школах або в освітніх центрах для дорослих у провінціях (Centri Provinciali per l’istruzione degli Adulti – CPIA). Ви можете зареєструватися безпосередньо у вибраному центрі CPIA (для середньої школи першого ступеня – scuola secondaria di primo grado) або в школі, яка організовує заняття (для середньої школи другого ступеня – scuola secondaria di secondo grado). Щоб вступити до вищої середньої школи, вам потрібна кваліфікація середньої школи нижчого ступеня (атестат середньої школи – Licenza media), отримана в Італії. Якщо атестат отримано закордоном, документ має пройти юридичну легалізацію. Багато шкіл дозволяють скласти іспит Licenza media під час відвідування вечірніх курсів старшої середньої школи.

Можливості вступу до університетів для шукачів притулку можуть бути різними. Лише декілька університетів наразі дозволяють шукачам притулку пройти «повну реєстрацію» (наприклад, університети Палермо та Мессіни). Найчастіше шукачам притулку дозволяють зареєструватися «умовно»: зарахування буде завершено, коли вам нададуть статус біженця в Італії. Якщо ви шукаєте притулку, більшість університетів дозволять вам відвідувати заняття та складати іспити, поки ви чекаєте відповіді на вашу заяву про надання притулку. Для того, щоб отримати вищу освіту або наукову ступінь (диплом), вам необхідно надати форму захисту (статус біженця, особи, що потребує додаткового захисту або спеціального захисту). Якщо ви маєте статус біженця, то маєте право на вступ до університету, але можуть виникнути деякі практичні перешкоди, зокрема, чи є у вас відповідні мовні навички та документи про здобуття освіти чи необхідні фінансові ресурси.

Щоб допомогти біженцям і особам, які потребують додаткового захисту, більшість університетів в Італії розробили процедури, згідно з якими вас можуть звільнити від сплати за навчання. Будь ласка, зв’яжіться з університетом, до якого ви бажаєте вступити, щоб дізнатися більше з цього питання. Крім того, в Італії передбачені дві стипендіальні програми, доступні для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту:

Стипендіальна програма CRUI

Починаючи з 2016 року Міністерство внутрішніх справ та Конференція ректорів італійських університетів (CRUI) щороку надають 100 стипендій біженцям та особам, які потребують додаткового захисту. Термін повідомлення: інформацію про виділені стипендії публікують на початку липня. Спосіб оформлення: ви можете знайти інформацію про запит стипендії CRUI на спеціальному вебсайті або на вебсайті CRUI.

Стипендіальна програма DSU

Міністерство освіти, університетів і наукових досліджень (MIUR) щороку виділяє гранти на право на навчання в університеті (DSU). Оплата грантів здійснюється через спеціальний фонд, який називається «Єдиний фонд добробуту студентів і права на навчання». Ці стипендії доступні для всіх студентів (громадян Італії та іноземних держав) залежно від економічних потреб і певних вимог до заслуг. Для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, існують певні спрощення, пов’язані з сертифікацією доходів, щоб продемонструвати економічну потребу.

Управління грантами здійснюється на рівні регіонів, тому умови можуть відрізнятися. Терміни подання заяви: тендери зазвичай відкриваються на початку червня і відкриті протягом усього літа, точні терміни визначаються в кожному окремому регіоні. Спосіб пошуку: інформацію про пропозиції стипендії у вашому регіоні або для вашого університету можна знайти на вебсайті DSU

Яку грошову допомогу надають українським біженцям в Італії?

Щомісяця біженці з України можуть отримувати 300 євро на утримання кожного дорослого чи 150 євро для неповнолітніх (протягом 3 місяців) кожному, хто звернувся за тимчасовим захистом та знайшов приватне житло чи прихисток у друзів або знайомих.

Як влаштуватися на роботу в Італії?

Центри зайнятості можуть допомогти вам у пошуку роботи. Однак зверніть увагу, що знайти роботу в Італії може виявитись важко, також більшість вакансій вимагатимуть від вас хорошого рівня знання італійської мови. Щоб вивчити італійську мову, ви можете безкоштовно зареєструватися в державному центрі навчання дорослих («CPIA»). Ви знайдете центр CPIA в кожному італійському містечку. Він включає курси мовної та соціальної інтеграції для іноземців (італійська мова рівня L2) та програми, спрямовані на отримання диплома про середню освіту.

Сайти для пошуку роботи:

https://www.synergie-italia.it

https://www.adecco.it/offerte-lavoro

https://careers.alispa.it/jobs.php

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/

https://www.subito.it/#anchor-lavori

Якщо ви живете в центрі тимчасового перебування, запитайте у персоналу додаткову інформацію про наявні можливості професійного навчання та наставництва. Ви також можете зв’язатися за безкоштовним номером для шукачів притулку та біженців (800 905 570 або +393511376335) або звернутись до Служби для біженців JUMA MAP.

Лайфхаки.

Для вагітних

У лікарні Ospedale dei Bambini «Vittore Buzzi», яка знаходиться в Мілані за адресою: Via Lodovico Castelvetro 32, павільйон С, поверх-1, Spazio IV trimestre, кожен четвер з 13:30 до 15:30 – безкоштовний прийом та постановка на облік. Номер телефону для детальної інформації: 02 6363.6023/5213. Також вагітним жінкам потрібно отримати картку SSR – оформити її можна у спеціальному центрі.