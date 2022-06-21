Як поїхати від війни до Іспанії? Маршрути, умови та корисні посилання

Повномасштабне вторгнення росії змусило вже понад три мільйони людей залишити Україну. У пошуках безпеки люди перетинають кордон та шукають прихистку в європейських країнах. Один з напрямів – Іспанія. Тому давайте розберемся, як потрапити до Іспанії, скільки та в якому статусі там можна перебувати, та чого чекати від уряду.

Як потрапити до Іспанії з України?

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Аби потрапити до Іспанії з України потрібно пройти кілька етапів. Спочатку доведеться перетнути кордон з однією з країн Європейського Союзу. Це можна зробити авто, потягом та навіть пішки. Можливі варіанти залежать від конкретного контрольно-пропускного пункту, інформацію варто уточнювати. Також не забувайте, що можна скористатися допомогою волонтерів, які перевозять біженців через кордон. Але будьте обережні: не віддавайте нікому свої документи та гроші, а також, за можливості, не їдьте самі, особливо жінки.

Далі найкращим варіантом, щоб дістатися Іспанії, є авіапереліт. Зараз лоукостер Wizz Air до 10 квітня надає українцям 100 000 безплатних квитків на рейси з Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі. Щоб отримати такий квиток, на сайті авіакомпанії потрібно просто ввести дані українського паспорту. Але на територію Іспанії можна в’їхати лише за наявності закордонного паспорту. Якщо у вас його немає, просто зверніться в українське консульство однієї з країн-сусідів: Польщі, Румунії, Угорщини чи Словаччини. Вам допоможуть відновити документи.

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Скільки українцям можна перебувати на території Іспанії?

Загалом на території Європейського Союзу українці можуть залишатися до 90 днів. Рахувати дні варто починати після перетину найближчого кордону.

Також українцям, які тікають від війни, в Іспанії можна залишатися протягом року, відповідно до режиму «тимчасового захисту» Ради Європейського Союзу від 4 березня. У такому випадку громадяни України можуть не лише жити на території Іспанії, а й працювати та навчатися там. Якщо війна не скінчиться протягом року, ЄС подовжить цей термін на три роки.

Ще українці в Іспанії можуть отримати статус біженців. На офіційному порталі міграційної служби Іспанії оприлюднили інструкцію, як отримати допомогу та статус біженця. Для цього після перетину кордону треба звернутися до Центрів прийому біженців (OAR), до таких відділень у портах і аеропортах. Центр отримання притулку та статусу біженця у Барселоні розташований за адресою Passeig de Sant Joan, 189. Це станція метро L4 Joanic (жовта лінія).

Асоціація молодих юристів (AJA) Мадридської асоціації адвокатів українського походження готова консультувати українців, які змушені були залишити Україну.

Після звернення людина отримає документ, що підтверджує факт зустрічі зі співробітником OAR з метою ініціації процесу отримання притулку. Він підтверджуватиме право на перебування в Іспанії, доки не буде вирішено, чи варто надавати людині притулок у країні. Після того, як звернення схвалять, розпочнеться оформлення документів.

У будь-якому випадку для українських біженців в Іспанії поки що не передбачено жодних виплат. Проте існує програма соціального захисту, за допомогою якої можна отримати житло, їжу, одяг та психологічну допомогу.

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Корисні посилання

Посольство України в Іспанії:

Вул. Ронда де Абубійя, 52 28043 Мадрид, Іспанія

Тел.: +34917489360, +34 913887178

Сторінка у Фейбуку з інформацією для українців від посольства України в Іспанії

Відповіді на найчастіші запитання українською мовою. Тут також можна знайти контакти Центрів прийому біженців у різних провінціях. Матеріал підготовлений Міністерством інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії

quetal.com.ua – сайт для вивчення базису іспанської мови