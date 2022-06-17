Андрій Бєдняков запустив вірусний флешмоб в Instagram

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» в оригінальний спосіб закликає людей донатити

Однією з найпотужніших сил впливу на аудиторію зараз є Instagram. Під час війни, яку на території України розв’язала росія, соцмережа виконує безліч функцій: доносить правду до людей зі всього світу, допомагає знайти будь-яку допомогу для тих, хто її потребує і, головне, збирає донати. Багато донатів!

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Незвичний спосіб збору коштів для ЗСУ придумав ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков. У своїх сторіс він щодня закидає оригінальний текст з закликом задонатити для військових 100 гривень. Наприклад:

«Катаєшся на крутій німецькій тачці по місту та слухаєш музику? Добре. Катайся. Але як припаркуєшся – скинь 100 гривень на ЗСУ. Хлопцям. На литовську. Биту. Фарбовану. Їм не принципово. Дякую».

За останній тиждень ведучий Нового каналу закликав донарити, як вип’єш ранкову каву, з’їси смачне морозиво, прогуляєшся містом, відпочинеш на природі тощо. Робиш щось з цього? Роби! Але задонать потім 100 гривень на ЗСУ.

Українці з різних точок світу миттєво підтримали флешмоб Бєднякова. Вони роблять сторіс та відмічають акаунт ведучого. А той, у свою чергу, ділиться їхніми сторіс у себе на сторінці, аби заохотити ще більше людей.

Так добрі справи та донати примножуються щодня. Разом до перемоги!