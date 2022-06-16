Розмитнення 2022: розрахувати вартість та розмитнити автомобіль можна буде прямо в Дії

Незабаром розмитнення автомобілів можна буде здійснити на порталі та в застосунку «Дія». Про це в інтерв’ю «Економічній правді» розповів міністр Михайло Федоров.

Послуга повинна була запрацювати ще у грудні 2021 року, але цього не сталося через те, що не був погоджений відповідний закон. А минулого тижня уряд таки підтримав законопроєкти про швидке розмитнення легкових автомобілів прямо у додатку «Дія». Тепер його мають розглянути та підтримати депутати.

Related video

«Якщо закон ухвалять, ми запустимо цю послугу протягом місяця. Нам треба зробити певні технічні речі, але потрібен закон, аби ми могли на нього спиратися», – розповів Михайло Федоров.

За його словами, ця послуга – одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Головна зміна в тому, що вартість розмитнення авто більше не робитимуть на основі якоїсь суб’єктивної оцінки митника. Тобто людина взагалі прибирається з процесу оцінки автомобіля.

Як виїхати за кордон з України? З дитиною, з твариною, на автомобілі та чоловіку

Як же можна буде оформити розмитнення авто в «Дія»?

Людина, яка розмитнює авто, має ввести рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна і додати певні незмінні критерії. На основі формули, визначеної в нормативно-правових актах України, застосунок автоматично рахує, скільки потрібно заплатити за розмитнення.

«Тобто власнику автомобіля для його розмитнення потрібно буде ввести в «Дії» всі дані про автомобіль, а далі він отримає розрахунок вартості розмитнення», – доповнює Федоров.

Цю суму можна буде одразу сплатити в застосунку або відкласти сплату і повідомити державні органи про перетин кордону автомобілем, що підлягає розмитненню. Після розмитнення інформація автоматично потрапляє в усі відповідні державні органи.

Після розмитнення авто через «Дія» на митниці людина зможе просто перетнути кордон без жодних додаткових процедур.