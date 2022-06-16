Чому в Києві часто чутно авіацію та гул літаків?

Останнім часом жителі Київщини почали висловлювати своє занепокоєння щодо звуків авіації в небі, які вони чують під час повітряної тривоги та вночі. Тому Повітряному командування взялося пояснити, що чують люди. Про це пише Вечірній Київ.

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Як пояснили у Повітряному командуванні «Центр», приводу для паніки немає. Жителі Київщини чують гул літаків авіація Повітряних Сил України. Небо над Київщиною — під контролем підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ. Під час повітряної тривоги вони перебувають у стані особливої бойової готовності. Сьогодні у Київську область не наважиться залетіти жоден ворожий літак, оскільки він просто не долетить — його ще зіб’ють на підходах до регіону.

Проте, радимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди переходити в укриття під час сповіщення.