Дерусифікація! Як проголосувати за перейменування об’єктів в Україні

В Україні продовжують позбуватися пережитків радянського минулого. Дерусифікація дійшла до перейменування різних об’єктів в Україні, назви яких пов’язані з росією та її сателітами. Кожен українець може долучитися до вибору нової назви вулиці, провулку, проспекту чи площі.

Як же проголосувати за перейменування об’єктів у рамках дерусифікації?

Related video

За новий дерусифікований варіант назви об’єкту проголосувати може кожен охочий українець у застосунку «Київ Цифровий» до 19 червня включно. Щоб проголосувати, обирайте «Електронна демократія» ⟶ «Голосування за дерусифікацію», переглядайте перелік назв і натискайте «Проголосувати».

Lepta: додаток по взаємодопомозі під час війни – як користуватися

Як повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, до списку зараз увійшли майже 300 об’єктів, відібрані експертною комісією. Міська влада закликає мешканців обирати відповідально та свідомо, оскільки присвоєння нових назв топонімічним об’єктам має важливе історичне та національне значення