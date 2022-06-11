Вітання з Трійцею у прозі та картинках

Цьогоріч уперше за багато років католики та православні християни святкуватимуть велике свято Трійці в один день -12 червня. Через війну додаткового вихідного через свято не передбачається, але ви завжди можете привітати своїх рідних та близьких зі світлим святом Трійці. Тому ми підготвували для вас привітання з Трійцею – у картинках та прозі. Обирай своє та вітай близьких.

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Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім’ю, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в краще. Непохитної віри, Божої милості та обдарування, чуйного серця і доброти. Нехай Ваша душа не знає печалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та світу вам і вашому будинку!

Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи та впустити в серце стільки любові й добра, скільки можете. Пробачайте всім, хто заподіяв вам біль. Хай дім ваш наповниться добробутом і щастям. Вітаю зі святою Трійцею!

Прийшла Трійця, свято надій, таємного кохання і беззастережної віри. Нехай летять ваші бажання в захмарні висоти, щоб через час здійснитися і принести в життя казкову радість і щастя.

Вітаю з Трійцею і від чистого серця хочу побажати, щоб на душі було завжди спокійно, щоб в житті не згасав вогонь любові та надії. Нехай все навколо в один момент стане чудовим і прекрасним, нехай волею добрих сил і ангелів тобі вдасться знайти вірний шлях до щастя і блаженства!

Вітаємо зі світлим православним святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім’ю, приносячи в оселю лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в найкраще.

Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби і нагородить терпінням, мудрістю, життєвими благами і щасливими миттєвостями.

З днем Трійці вітаю! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя в сімейних справах та кар’єрі, удачі в будь-яких починаннях. Хай Бог пошле все, чого забажається!