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Юлія Зорій – про сварку з найкращою подругою Талою Калатай: «Це було жахливо»

Юлія Зорій – про сварку з найкращою подругою Талою Калатай: «Це було жахливо»

Ведуча «Ранку у Великому Місті» на ICTV розповіла, скільки разів подруги ображалися одна на одну, та який смішний випадок найбільше їй запам’ятався 

9 червня відзначають Міжнародний день друзів. Хоч свято й неофіційне, це чудовий привід згадати тих, хто підставить плече у важкий час і розділить радість, коли тобі добре. Без друзів життя було б не таке класне, і про це як ніхто знає ведуча «Ранку у Великому Місті» Юлія Зорій. Її найкраща подруга – відома телеведуча Тала Калатай – зіграла одну з ключових ролей в житті зірки. Вона познайомила Юлю з майбутнім чоловіком – міністром оборони України Олексієм Резніковим. Відносини в телеведучих дуже теплі, майже сімейні.

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– З Талою дружимо з 2012 року. За весь цей час ми з нею сварилися лише один раз, – зізнається Юлія. – Це сталося на гастролях антрепризи «Божевільний день». Ми були в черговому місті. Зараз навіть не можемо згадати, через що посварилися, але не розмовляли й не дивились в бік одна одної два дні. Лише грали у виставі. І це було просто жахливо.

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Юлія Зорій – про сварку з найкращою подругою Талою Калатай: «Це було жахливо»

Інколи з подругами стаються кумедні випадки.

– У Тали день народження 20 травня, в мене – 3 червня. Якось я купила їй у подарунок вишиванку, – згадує телеведуча. – Але не змогла презентувати 20 травня, бо не бачилися. І от ми мали зустрітися у мій день народження, на якому я хотіла вручити їй подарунок. Вийшло так, що вдягаючись на свято, зрозуміла: з усього гардеробу мені нічого не підходить, окрім тієї вишиванки, яку я купила Талі. Довго вагалася, мене мучили докори сумління, зрештою одягла її. Коли Тала мене побачила, зробила комплімент: «Яка в тебе гарна вишиванка». Я сказала: «Взагалі, це мій подарунок, але я його вже одягла, тому замовлю тобі новий». Вона довго сміялася й відповіла: «Знаєш, мені не дуже подобається цей фасон. Дякую за подарунок. Носи на здоров’я».

Цієї весни подруги мали стати кумами. Однак хрестини доньки Тали Калатай довелося відкласти через повномасштабне вторгнення росії.

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